الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأردن:تراجع أعداد السياح 3.6% خلال أول شهرين من العام الحالي

أ ش أ

 سجل عدد الزوار الدوليين إلى الأردن نحو 1,094,670 زائرا خلال أول شهرين من العام الحالي، وفق بيانات رسمية لوزارة السياحة والآثار، بما يعكس تراجعا بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات، أن عدد الزوار توزع بين 191,067 زائرا لليوم الواحد، مقابل 903,603 سائحين مبيتين داخل المملكة خلال شهري يناير وفبراير.

وأظهرت الإحصاءات أن الأردنيين المقيمين في الخارج شكلوا النسبة الأكبر من الزوار، تلتها السعودية في المرتبة الثانية، ثم سوريا، وفلسطين.

وأشارت البيانات إلى أن 61.5% من إجمالي الزوار دخلوا الأردن عبر المعابر البرية، ما يعكس استمرار الاعتماد على المنافذ الحدودية البرية بشكل رئيسي.

وعند المقارنة السنوية، كان عدد الزوار خلال نفس الفترة من العام الماضي قد بلغ 1,136,084 زائراً، منهم 198,449 زائرا في يوم واحد و937,635 سائحا مبيتا، ما يؤكد تسجيل تراجع في مختلف الفئات.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، كشف البنك المركزي الأردني عن انخفاض الدخل السياحي خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 3.8% ليصل إلى 1.65 مليار دولار، مقابل ارتفاع سابق بنسبة 8.9% ليبلغ 1.72 مليار دولار خلال الربع ذاته من 2025.

وفي سياق متصل، أكد وزير السياحة والآثار الأردني الدكتور عماد حجازين، وجود توجه لبحث فتح خط طيران مباشر بين مدينة العقبة والعاصمة الروسية موسكو، في إطار خطة تستهدف تنشيط القطاع السياحي وزيادة أعداد السياح القادمين إلى الأردن.

وأوضح حجازين، خلال جلسة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن قطاع السياحة في الأردن يتمتع بقدرة عالية على التعافي رغم تأثره السريع بالأزمات، مشيراً إلى أن السياحة الدولية تمثل نحو 15% من إجمالي أعداد السياح، وتعد من أهم المحركات الحيوية للاقتصاد السياحي.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتعزيز القطاع السياحي، من خلال تطوير المنتج السياحي والبنية التحتية، وتحسين تجربة الزائر، وتكثيف الحملات التسويقية، وتنويع الأسواق المستهدفة، بهدف دعم مساهمة القطاع في الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية.

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
