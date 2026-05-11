ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإستيلاء على المواد النووية الإيرانية، وذلك بعدما رفض الرد الإيراني ومقترحاته لوقف الحرب وتوقيع اتفاق بذلك.

وحذر من أن الولايات المتحدة تراقب منشآت إيران من الفضاء، مؤكدا أن السيطرة على اليورانيوم المخصب لا تزال على رأس أولوياته في التعامل مع إيران.

قال ترامب: سنحصل على اليورانيوم الإيراني في وقت ما.. نحن نراقبها.. كما تعلمون أنشأت قوة الفضاء الأمريكية في ولايتي الأولي وهم يراقبون الوضع.

وأضاف ترامب متحدثًا عن قدرات هذه التقنية: إذا دخل أي شخص، فسيتمكنون من إخباركم باسمه وعنوانه ورقم بطاقته.. نحن نراقبها بدقة متناهية، إذا اقترب أي شخص من الموقع، فسنعلم بذلك، وسندمره.

في وقت سابق، قالت طهران أنها لا تزال تمتلك ما يكفي من المواد النووية التي، إذا تم تخصيبها بالكامل، تكفي لصنع 11 رأسًا نوويًا، وفقًا للمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.