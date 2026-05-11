تكامل صحي مصري سعودي لخدمة ضيوف الرحمن

أشاد الدكتور أحمد الحجيري ممثل إدارة المنشآت الطبية بوزارة الصحة السعودية، بمستوى التنظيم داخل العيادات الطبية التابعة لبعثة حج القرعة المصرية، مؤكداً أن العيادات الطبية التي وفرتها البعثة بمقار إقامة الحجاج، استوفت كافة الاشتراطات اللازمة لمعايير الجودة.

وأضاف الحجيري - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم الإثنين - أن التعاون بين وزارتي الصحة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج 2026، يُعد نموذجاً راسخاً وممتداً من التنسيق المشترك الذي يستهدف بالأساس خدمة ضيوف الرحمن من البعثة المصرية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لهم.

وأوضح الحجيري أن هذا التعاون لم يكن في موسم واحد فقط، بل هو امتداد لسنوات من العمل المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن البعثة الطبية المصرية تُعد من البعثات المتميزة سنوياً، لما تمتلكه من كفاءات طبية عالية وتنظيم دقيق في تقديم الخدمات للحجاج.

ولفت إلى أن التنسيق بين الجانبين يبدأ قبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة؛ وذلك من خلال تبادل التقارير الطبية حول الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، إلى جانب الاستعداد المسبق لتحديد المقرات الطبية وتجهيزها وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة طوال فترة إقامة الحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور طلال الكردي ممثل إدارة المنشآت الطبية بوزارة الصحة السعودية - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة - أن الآداء العام لمنظومة العمل داخل العيادات الطبية التابعة لبعثة القرعة، تتسم بالتميز والتنظيم، مشدداً على أنها تعكس الجاهزية العالية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة السعودية تعمل من خلال برامج منظمة تشمل عدة جهات، وتقوم على متابعة أعداد الحجاج وحالتهم الصحية بشكل دقيق، مع استمرار التنسيق اليومي مع البعثة الطبية المصرية في المدينة المنورة، عبر تقارير دورية واستشارات طبية مشتركة، تضمن التعامل الفوري مع كل حالة على حده.

وفيما يتعلق بالتعامل مع الحالات الطارئة، أوضح الكردي أن هناك منظومة تعاون متكاملة بين الجانبين المصري والسعودي، تشمل المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص؛ حيث يتم استقبال جميع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية اللازمة لها دون أي عوائق، مع توفير الإسعافات والخدمات الطبية المساندة، لتسهيل نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة.

وشدد على أن هذا التنسيق المستمر بين وزارتي الصحة في البلدين الشقيقين، يعكس مستوى متقدماً من التعاون الميداني خلال موسم الحج، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وسريعة لضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم في أفضل الظروف الممكنة.