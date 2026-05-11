إيران تنفذ حكما بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل

نفذت إيران حكم الإعدام على رجل أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، بحسب ما أفادت به وكالة ميزان ⁠الإيرانية.



وبحسب ‌الوكالة، يدعى المتهم المذكور عرفان شكورزاده، و يعمل في ‌منظمة ⁠علمية معنية بأنشطة الأقمار الاصطناعية، مضيفة أنه قدم معلومات ⁠علمية ‌سرية لأجهزة ⁠مخابرات أجنبية.

وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إن الرجل "شغل منصباً في وحدة دفاع مدني ضمن منظمة مهمة، واستغل صلاحياته لجمع معلومات ونقلها إلى الموساد".

وأضافت الوكالة ، أن المحكمة العليا أيّدت حكم الإعدام الصادر بحقه، وتم تنفيذه بعد استكمال الإجراءات القانونية.