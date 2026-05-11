إيران تنفذ حكما بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل

نفذت إيران حكم الإعدام على رجل أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، بحسب ما أفادت به وكالة ميزان الإيرانية.
وبحسب الوكالة، يدعى المتهم المذكور عرفان شكورزاده، و يعمل في منظمة علمية معنية بأنشطة الأقمار الاصطناعية، مضيفة أنه قدم معلومات علمية سرية لأجهزة مخابرات أجنبية.
وقالت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إن الرجل "شغل منصباً في وحدة دفاع مدني ضمن منظمة مهمة، واستغل صلاحياته لجمع معلومات ونقلها إلى الموساد".
وأضافت الوكالة ، أن المحكمة العليا أيّدت حكم الإعدام الصادر بحقه، وتم تنفيذه بعد استكمال الإجراءات القانونية.