الخارجية الإيرانية: مقترح إنهاء الحرب مع واشنطن وفتح مضيق هرمز “سخي ومشروع”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، إن اقتراح إيران بإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز مشروع وسخي، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بمطالب غير معقولة ومنحازة.

رفع الحصار الأمريكي

وقال بقائي: "مطلبنا مشروع: إنهاء الحرب، ورفع الحصار الأمريكي والقرصنة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ظلمًا في البنوك نتيجة للضغوط الأمريكية".

وأضاف:"كان تأمين المرور عبر مضيق هرمز وإرساء الأمن في المنطقة ولبنان من بين مطالب إيران الأخرى، والتي تُعتبر عرضًا سخيًا ومسؤولًا من أجل الأمن الإقليمي".