3.8 مليار دولار.. نتنياهو يثير الجدل بتصريح حول تقليل اعتماد إسرائيل على دعم أمريكا

أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في مقابلة بُثت يوم الأحد، عن أمله في تقليص اعتماد إسرائيل على الدعم العسكري الأمريكي خلال عقد من الزمن.

من 3.8 مليار دولار إلى صفر

قال نتنياهو لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس نيوز: "أريد خفض الدعم المالي الأمريكي، المكون المالي للتعاون العسكري القائم بيننا، إلى الصفر".

38 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل

أوضح نتنياهو أن إسرائيل تتلقى نحو 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنوياً. وقد وافقت الولايات المتحدة على تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل خلال الفترة من 2018 إلى 2028.

لكن نتنياهو أكد أن الوقت "مناسب تماماً" لإعادة ضبط العلاقات المالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال لشبكة سي بي إس: "لا أريد انتظار الكونجرس القادم، أريد البدء الآن".

لطالما حظيت إسرائيل بإجماع الحزبين في الكونجرس الأمريكي على تقديم المساعدات العسكرية، إلا أن الدعم الشعبي لها من المشرعين والجمهور تراجع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

رفض شعبي أمريكي للاحتلال

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة بيو في مارس أن 60% من البالغين الأمريكيين ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية، وأن 59% منهم لا يثقون بتاتًا في قدرة نتنياهو على اتخاذ القرارات الصائبة بشأن الشؤون العالمية.

وقد ارتفعت النسبتان بمقدار سبع نقاط مئوية عن العام السابق.

زعم نتنياهو إن تراجع الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة "يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي".

كما أضاف زاعمًا، أن عدة دول، لم يحددها، "تلاعبت" بوسائل التواصل الاجتماعي بطريقة "أضرت بنا بشدة"، على الرغم من أنه شخصيًا لا يؤمن بالرقابة.

لا يوجد جدول زمني في إيران

تراجع الدعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف المقرب لنتنياهو، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار البنزين، مما ساهم في ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي في مارس إلى أعلى مستوى له منذ مايو2023.

وكان من أهم العوامل وراء ارتفاع أسعار الوقود تقييد إيران لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً 20% من نفط العالم.

نتنياهو يعترف: لم ندرك قدرة إيران على إغلاق المضيق إلا بعد بدء الحرب

ذكر نتنياهو إن المخططين الإسرائيليين لم يدركوا قدرة إيران على إغلاق المضيق إلا بعد بدء الحرب.

وأضاف: "استغرق الأمر بعض الوقت حتى يدركوا حجم هذا الخطر، وهو ما يدركونه الآن".

في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، امتنع نتنياهو عن مناقشة الخطط العسكرية الإسرائيلية أو الجدول الزمني في إيران، لكنه تطرق إلى التداعيات المحتملة في حال تغير القيادة الإيرانية.

قال نتنياهو: "إذا ما أُضعف هذا النظام أو سقط، فأعتقد أن هذه ستكون نهاية حزب الله، ونهاية حماس، وربما نهاية الحوثيين، لأن البنية التحتية لشبكة الوكلاء التي بنتها إيران ستنهار".

ورداً على سؤال حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني، أجاب نتنياهو: "هل هذا ممكن؟ نعم. هل هو مضمون؟ لا".

