قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجازات تاريخية في كامب نو.. كانسيلو ملك الدوريات الكبرى وبرشلونة يفرض هيمنته على إسبانيا
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة
ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الرفق بالقوارير صمام أمان لاستقرار المجتمعات
مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا
بالقانون.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا
رئيس الوزراء يجري بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بالمنوفية
3.8 مليار دولار.. نتنياهو يثير الجدل بتصريح حول تقليل اعتماد إسرائيل على دعم أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3.8 مليار دولار.. نتنياهو يثير الجدل بتصريح حول تقليل اعتماد إسرائيل على دعم أمريكا

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي
محمد على

أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة بُثت يوم الأحد، عن أمله في تقليص اعتماد إسرائيل على الدعم العسكري الأمريكي خلال عقد من الزمن.

 

 

من 3.8 مليار دولار إلى صفر 

 

قال نتنياهو لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس نيوز: "أريد خفض الدعم المالي الأمريكي، المكون المالي للتعاون العسكري القائم بيننا، إلى الصفر". 

38 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل

أوضح نتنياهو أن إسرائيل تتلقى نحو 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنوياً. وقد وافقت الولايات المتحدة على تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل خلال الفترة من 2018 إلى 2028.

لكن نتنياهو أكد أن الوقت "مناسب تماماً" لإعادة ضبط العلاقات المالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال لشبكة سي بي إس: "لا أريد انتظار الكونجرس القادم، أريد البدء الآن".

لطالما حظيت إسرائيل بإجماع الحزبين في الكونجرس الأمريكي على تقديم المساعدات العسكرية، إلا أن الدعم الشعبي لها من المشرعين والجمهور تراجع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

رفض شعبي أمريكي للاحتلال

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة بيو في مارس أن 60% من البالغين الأمريكيين ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية، وأن 59% منهم لا يثقون بتاتًا في قدرة نتنياهو على اتخاذ القرارات الصائبة بشأن الشؤون العالمية. 

وقد ارتفعت النسبتان بمقدار سبع نقاط مئوية عن العام السابق.

زعم نتنياهو إن تراجع الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة "يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي".

كما أضاف زاعمًا، أن عدة دول، لم يحددها، "تلاعبت" بوسائل التواصل الاجتماعي بطريقة "أضرت بنا بشدة"، على الرغم من أنه شخصيًا لا يؤمن بالرقابة.

لا يوجد جدول زمني في إيران

تراجع الدعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف المقرب لنتنياهو، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار البنزين، مما ساهم في ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي في مارس إلى أعلى مستوى له منذ مايو2023. 

وكان من أهم العوامل وراء ارتفاع أسعار الوقود تقييد إيران لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً 20% من نفط العالم.

نتنياهو يعترف: لم ندرك قدرة إيران على إغلاق المضيق إلا بعد بدء الحرب

ذكر نتنياهو إن المخططين الإسرائيليين لم يدركوا قدرة إيران على إغلاق المضيق إلا بعد بدء الحرب. 

وأضاف: "استغرق الأمر بعض الوقت حتى يدركوا حجم هذا الخطر، وهو ما يدركونه الآن".

في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، امتنع نتنياهو عن مناقشة الخطط العسكرية الإسرائيلية أو الجدول الزمني في إيران، لكنه تطرق إلى التداعيات المحتملة في حال تغير القيادة الإيرانية.

قال نتنياهو: "إذا ما أُضعف هذا النظام أو سقط، فأعتقد أن هذه ستكون نهاية حزب الله، ونهاية حماس، وربما نهاية الحوثيين، لأن البنية التحتية لشبكة الوكلاء التي بنتها إيران ستنهار".

ورداً على سؤال حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني، أجاب نتنياهو: "هل هذا ممكن؟ نعم. هل هو مضمون؟ لا".
 

إيران إسرائيل نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الدعم العسكري 38 مليار دولار سي بي إس نيوز الصفر العسكرية الأمريكية الولايات المتحدة رئيس وزراء الاحتلال نهاية حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

جورج وسوف

بعد غياب عامين.. جورج وسوف ينتهى من تسجيل أغنيتين جديدين

عمرو دياب ويسرا

لما جبريل عبر "الحكاية": عمرو دياب بيرفض المجاملات ومأحرجش يسرا زي ما اتقال

فرقة الرقص الحديث

فرقة الرقص الحديث تستعد لتقديم عرض شهرزاد بالأوبرا

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد