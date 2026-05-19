ريم مصطفى تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وظهرت بإطلالة أنيقة خطفت أنظار متابعيها الذين تفاعلوا مع الصور بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ريم مصطفي

ويأتي ظهور ريم مصطفى الجديد بعد حالة النشاط الفني التي تعيشها مؤخرًا، حيث تحرص بشكل دائم على مشاركة جمهورها أحدث جلسات التصوير والإطلالات الخاصة بها عبر السوشيال ميديا.

أحيت الفنانة ريم مصطفى، ذكرى مرور أربعين يومًا على رحيل والدتها، بنشر رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عبّرت فيها عن مشاعرها العميقة وحزنها الكبير لفقدانها.

وفي رسالتها، قالت ريم: “قد مر أربعون يومًا على فراقك يا أمي، وما زال رحيلك يؤلمني، وما زلت أتصور أن وفاتك مجرد حلم، وأرفع كفي إلى الله أن يحتضنك في جناته”. وأضافت: “مرت أربعون يومًا ونحن عاجزون عن التكيف مع غيابك، قلوبنا لا تزال تنزف شوقًا وحنينًا، ولن تمحو دموعنا مرور الأيام”.

وأكدت الفنانة أن روح والدتها الطاهرة ستظل حاضرة في قلوبها، مطالبة الله أن يرحمها ويغمرها بواسع رحمته.

وكانت والدة ريم مصطفى قد توفيت مؤخرًا بعد صراع مع المرض، وقد استقبلت الفنانة العزاء في والدتها بمسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر، وسط حضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة ريم في هذه اللحظات الصعبة.