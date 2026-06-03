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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام تلقائيًا.. إليك كل ما لاتعرفه عن “Gemini Spark”

طرح خدمة Gemini Spark الآن لمشتركي Google AI Ultra
طرح خدمة Gemini Spark الآن لمشتركي Google AI Ultra
لمياء الياسين

بدأ طرح خدمة Gemini Spark الآن لمشتركي Google AI Ultra ويعمل برنامج Spark على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الخلفية، مما يسمح له بمعالجة المهام دون انتظار إدخال المستخدم المستمريمكن للمستخدمين جدولة الاجتماعات، والبحث في رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المحادثات، وإنشاء الملفات، وتنظيم المحتوى تلقائيًا.

خدمة Google AI Ultra 

أطلقت جوجل خدمة Gemini Spark لمشتركي خدمة Google AI Ultra  وذلك بعد أيام من الإعلان عنها في مؤتمر Google I/O 2026. وبينما ركزت Gemini خلال السنوات القليلة الماضية على الإجابة عن الأسئلة وإنشاء المحتوى، فإن Spark تُعنى بالأتمتة بشكل كامل. وهذا يعني أن Gemini تعمل باستمرار في الخلفية، ويمكنها إدارة مهامك الرقمية دون الحاجة إلى توجيهك.

تصف جوجل خدمة Gemini Spark بأنها وكيل ذكاء اصطناعي يعمل نيابةً عن المستخدم، ولكنه يبقى دائمًا تحت سيطرة المستخدم، ويعمل على مدار الساعة. أصبحت هذه الميزة الآن علامة تبويب مخصصة داخل تجربة الويب الخاصة بـ Gemini، إلى جانب وظيفة الدردشة القياسية.
يتميز سبارك عن غيره من مساعدي الذكاء الاصطناعي بتكامله الوثيق مع منظومة جوجل. فهو قادر على الربط بتطبيقات جوجل ورك سبيس مثل جيميل، والتقويم، ودرايف، ودوكس، وشيتس، وسليدز، لإنجاز مهام تتطلب عادةً التنقل بين تطبيقات متعددة. يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من سبارك جدولة الاجتماعات، وإدارة الدعوات، والبحث في رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المحادثات، وإنشاء المستندات، وبناء جداول البيانات، وإنشاء العروض التقديمية، وتنظيم الملفات.

تُتيح جوجل أيضًا لـ Spark إمكانية الوصول إلى الخدمات المتصلة، وميزات الذكاء الشخصي، والمواقع الإلكترونية التي يسجل المستخدمون دخولهم إليها، وأدوات التصفح عن بُعد التي يمكنها التفاعل مع صفحات الويب نيابةً عنهم. في بعض الأحيان، يستطيع Spark تصفح المواقع الإلكترونية، وتعبئة المعلومات، وتنفيذ الإجراءات دون أن يضطر المستخدم إلى النقر على كل خطوة بنفسه.

أجهزة افتراضية سحابية

بحسب الشركة، يستخدم Spark أجهزة افتراضية سحابية تعمل بنظام Gemini 3.5، ما يسمح باستمرار تنفيذ المهام حتى عند إغلاق المستخدم لجهاز الكمبيوتر المحمول أو قفل هاتفه. تُعدّ هذه المعالجة في الخلفية جزءًا أساسيًا من استراتيجية جوجل التسويقية لـ Gemini، ما يجعله أقرب إلى مساعد رقمي دائم منه إلى روبوت محادثة يُفتح عند الحاجة.

مشتركي Google AI Ultra خدمة Gemini Spark رسائل البريد الإلكتروني الذكاء الاصطناعي إنشاء المستندات ميزات الذكاء الشخصي نظام Gemini 35 جهاز الكمبيوتر المحمول

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