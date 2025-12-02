متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم

أجرى المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية موسعة شملت قطاعات وسط والعامرية والعجمي، وذلك للوقوف على جاهزية تمركزات فرق الطوارئ ومراجعة استعدادات معدات شفط وتصريف مياه الأمطار، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لمواجهة آثار نوة قاسم.

وخلال الجولة، شدّد “قنديل” على رفع درجة الاستعداد القصوى والتدخل الفوري للتعامل مع أي تجمعات مياه، مع التأكيد على التواجد المستمر للفرق الميدانية على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

كما تابع رئيس الشركة أعمال التطهير بنطاق المناطق الثلاث، موجهاً إلى تعزيز المعدات في النقاط الحيوية والتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظة لرفع كفاءة منظومة الطوارئ.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة الشركة لضمان جاهزية الشبكات وفاعلية التعامل مع موجات الطقس غير المستقر.