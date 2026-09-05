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شركة Hohem تطلق كاميرا Eyepic كأول جيمبال جيبية قابلة للفصل بالعالم
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شركة Hohem تطلق كاميرا Eyepic كأول جيمبال جيبية قابلة للفصل بالعالم

كاميرا Eyepic
كاميرا Eyepic
احمد الشريف

كشفت شركة "هوهيم" (Hohem) المتخصصة في ملحقات التصوير، خلال مشاركتها في معرض "IFA 2026" ببرلين، عن كاميرا "Eyepic" الجديدة، واصفة إياها بأنها "أول كاميرا جيمبال جيبية 2 في 1 في العالم"، حيث تدمج بين كاميرا حركة قابلة للارتداء ووحدة تثبيت ميكانيكية ثلاثية المحاور يمكن فصلها واستخدامها بشكل مستقل، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع PetaPixel التقني المتخصص.

تصميم تركيبي يجمع بين كاميرات الحركة 

أوضح التقرير، الذي أعدته الكاتبة كيت جاريبالدي، أن جهاز Eyepic يقدم مفهوماً مبتكراً يدمج بين فئتي كاميرات الحركة الرياضية وكاميرات الجيمبال المحمولة؛ حيث تتصل وحدة الكاميرا الصغيرة بمقبض تثبيت ثلاثي المحاور لمنح صناع المحتوى لقطات سينمائية فائقة الثبات أثناء الحركة، مع إمكانية فصل الكاميرا تماماً عن المقبض وتثبيتها على القبعات أو تعليقها بحزام حول الرقبة أو إلصاقها مغناطيسياً بالأسطح المعدنية للتصوير الحر أثناء ركوب الدراجات والتنقل والأنشطة الخارجية.

مقاومة الماء والتحكم اللاسلكي عن بُعد

أشار المصدر إلى أن الكاميرا المنفصلة تتميز بمقاومة الماء حتى عمق 33 قدماً (نحو 10 أمتار) دون الحاجة لأي أغطية خارجية، مما يتيح استخدامها في التصوير تحت الماء والبيئات الرطبة. 

وتتحول قبضة الجيمبال عند فصل الكاميرا إلى وحدة تحكم لاسلكية متطورة؛ حيث تنغلق محاور التثبيت آلياً ويوفر المقبض بثاً مباشراً للمشهد بدقة 1080p مع إمكانية ضبط الإعدادات والتحكم في التصوير عن بُعد من مسافة تصل إلى 10 أمتار.

شاشة دوارة وتسجيل فيديو رأسي بدقة 4K حقيقية

واوضح تقرير موقع PetaPixel أن الكاميرا مزودة بشاشة لمسية قياس 2.51 بوصة تعتمد تصميماً ميكانيكياً دواراً؛ حيث تتيح إدارة الشاشة بيد واحدة تدوير الكاميرا فيزيائياً للتبديل بين وضعي التصوير الأفقي والرأسي. 

وتمنح هذه الميزة صناع المحتوى تسجيل مقاطع فيديو رأسية بدقة 4K حقيقية كاملة (2160 × 3840 بكسل) بمعدل 60 إطاراً في الثانية دون الحاجة لاقتصاص الصورة وفقدان دقتها، مما يجعلها أداة مثالية لمنصات الفيديوهات القصيرة مثل تيك توك وإنستجرام ريلز ويوتيوب شورتس.

منتجات التصوير المرافقة وموعد الطرح التجاري

ذكرت الشركة أنها استعرضت في المعرض أيضاً مثبتات الهواتف الذكية الجديدة "iSteady V4 Ultra" و"iSteady X4" الداعمة لتقنية التتبع "Apple DockKit"، ونظام الميكروفون اللاسلكي "Mic 2" بمدى 300 متر وتقنية عزل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي. 

ومن المتوقع طرح كاميرا Eyepic تجارياً في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2027 بعد الإعلان عن الأسعار الرسمية النهائية.

كاميرا Eyepic Eyepic كاميرا

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