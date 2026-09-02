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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فرشاة أسنان بكاميرا وذكاء اصطناعي.. إليك التفاصيل

شركة دايسون
شركة دايسون
لمياء الياسين

كشف جيمس دايسون  عن طريقة جديدة كلياً لتنظيف الأسنان وهي فرشاة الأسنان دايسون كاميرا جيت والتي تعد  الوحيدة المزودة بكاميرا تعمل بتقنية Gap Optical Targeting لتحديد الفراغات بين الأسنان وتنظيفها بدقة متناهية أثناء التنظيف. 

تقوم تقنية Gap Optical Targeting بتحليل 28 صورة حية في الثانية لتحديد الفراغات بين الأسنان واستهدافها في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى إطلاق رذاذ دقيق من غسول الفم عند الحاجة.


في حين أن شعيرات فرشاة الأسنان الصوتية التقليدية قد تتوقف عند سطح السن، صُممت تقنية التذبذب الصوتي المتغير من دايسون للحفاظ على حركة الشعيرات أثناء التنظيف. وفي حين أن النفاثات التقليدية الشبيهة بالإبر قادرة على اختراق طبقة البلاك،  صممت النفاثات المخروطية من دايسون لإزالة المزيد من البلاك مع كونها أكثر لطفًا على اللثة والمينا. 

فرشاة Dyson CameraJet

من خلال الجمع بين الكاميرا والتعلم الآلي وديناميكيات السوائل الدقيقة وتقنيات تنظيف الأسنان المتقدمة والاتصال وشبكة الواي فاي، تقدم Dyson CameraJet™ طريقة جديدة تمامًا للحفاظ على صحة فمك.

تعتمد كاميرا العدسة الماكرو بدقة 100 ألف بكسل على تقنية Gap Optical Targeting™، وهي خوارزمية ذكاء اصطناعي من دايسون. تحلل هذه التقنية 28 صورة حية في الثانية لتحديد الفراغات بين الأسنان واستهدافها في الوقت الفعلي. في غضون 100 مللي ثانية من رصد الكاميرا للفراغ، يقوم الجهاز باكتشافه وضخ غسول الفم إليه، مما يؤدي إلى رش رذاذ مخروطي الشكل لتنظيف الأسنان بالخيط أثناء تنظيفها بالفرشاة.

يعمل جهاز Dyson CameraJet™ على 16 مليون سطر من التعليمات البرمجية، ونظام تعلم آلي تم تدريبه على 470,000 صورة أسنان تم جمعها أثناء التطوير.

تتصل كاميرا دايسون كاميرا جيت™ بشبكة واي فاي بتردد 2.4 جيجاهرتز وبتقنية بلوتوث. وتحتوي على كاميرا مدمجة عالية الجودة تُشبه المنظار الداخلي، مما يسمح للمستخدمين برؤية ما يراه طبيب الأسنان من خلال ميزة العرض المباشر في تطبيق ماي دايسون™.

لا تعمل الكاميرا إلا أثناء العرض المباشر أو خاصية النفث التلقائي. لا يتم تسجيل أي صور أو تخزينها على المنتج أو في السحابة، وتبقى الصور خاصة بالمستخدم.

من خلال تطبيق MyDyson™، يمكن للمستخدمين الوصول إلى إرشادات التنظيف، ومقاطع فيديو تعليمية، ومعلومات حول تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، ورسم خرائط التغطية، وتلقي ملاحظات شخصية. يساعد التطبيق المستخدمين على فهم المناطق التي ينظفونها بفعالية، والمناطق التي قد يغفلون عنها، وكيفية تحسين أسلوبهم في التنظيف مع مرور الوقت.

يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص تجربتهم، والاختيار بين وضع الكشف التلقائي ووضع النفث اليدوي، وضبط شدة التنظيف بالفرشاة وفقًا لمستوى راحتهم.

ستُطرح فرشاة الأسنان الكهربائية Dyson CameraJet™ في الأسواق ابتداءً من 1 سبتمبر 2026، بسعر 499 دولارًا أمريكيًا، وستتوفر بلونين: الأزرق السيراميكي الفائق والوردي السيراميكي.

 تتضمن الفرشاة قاعدة إعادة تعبئة، ورأسين عاديين للفرشاة، وكابل شحن، جميعها مصممة للعمل معًا لتوفير روتين متكامل لتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بدقة، بالإضافة إلى غسول الفم. 

فرشاة الأسنان تقنية Gap Optical Targeting التعليمات البرمجية تنظيف الأسنان غسول الفم

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