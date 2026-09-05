حسام الغمري يكشف كيف تتحول المعلومات المفبركة إلى روايات يصدقها البعض

كشف الباحث السياسي حسام الغمري أسلوبًا وصفه بـ«غسيل الأخبار» لدى الإخوان، قال إنه يعتمد على تكرار المعلومات غير الصحيحة عبر منصات وشخصيات متعددة، بما يمنحها مظهرًا زائفًا من المصداقية ويجعلها تبدو وكأنها أخبار مؤكدة.

وأوضح الغمري، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العملية تبدأ أحيانًا بنشر خبر أو معلومة مفبركة عبر منصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تتولى شخصيات ومنصات أخرى إعادة تداولها، قبل أن تظهر لاحقًا باعتبارها معلومة منسوبة إلى مصدر إعلامي أو حقوقي.

وأضاف أن الهدف من هذه الآلية هو نقل المعلومة من نطاق محدود إلى دائرة أوسع، من خلال تكرار الرواية نفسها عبر أكثر من مصدر، بما يخلق انطباعًا لدى المتلقي بأنها حقيقة لمجرد انتشارها وتعدد الجهات التي تتداولها.

وأشار إلى أن هذه الأساليب تستهدف، بحسب قوله، إثارة حالة من الغضب والشك والتشكيك في مؤسسات الدولة، من خلال نشر روايات مضللة وإعادة تدويرها بصورة مستمرة.