بعد أزمة صحية قاسية.. آيات أباظة تطمئن جمهورها : ربنا أكرمني وطمن قلبي

طمأنت الإعلامية آيات أباظة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد مرورها بأزمة صحية صعبة خلال الفترة الماضية، مؤكدة تحسن حالتها واستمرارها في استكمال رحلة العلاج.

وحرصت آيات أباظة على توجيه رسالة إلى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، قائلة: «الحمد لله ربنا أكرمني، وطمن قلبي وله الحمد دائمًا وأبدًا».

وكانت آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، قد كشفت خلال الفترة الماضية عن تطورات حالتها الصحية، موضحة سبب عدم تفاعلها مع رسائل الجمهور التي كانت تصل إليها للاطمئنان عليها.

وكتبت عبر «فيسبوك»: «ناس كتير بتبعت لي تطمن عليا ومكنتش برد، أنا آسفة، أنا لسه بكمل العلاج وأنا راضية ومتأكدة إن ربنا لما بيبتلي حد بيبقى بيحبه، الحمد لله على كل حاجة».

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعملية جراحية

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين قد كشف في أكتوبر من العام الماضي عن نقل زوجته آيات أباظة إلى المستشفى، استعدادًا لخضوعها لعملية جراحية دقيقة.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة».

شهيرة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لآيات أباظة

ومن جانبها، كشفت الفنانة شهيرة، والدة عمرو محمود ياسين، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها آيات أباظة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات».

وقالت شهيرة إن آيات خضعت لعملية جراحية استغرقت نحو خمس ساعات، مشيرة إلى أن حالتها شهدت تحسنًا عقب العملية، وأنها لم تضطر إلى دخول العناية المركزة، قائلة: «آيات عملت عملية لمدة خمس ساعات، والحمد لله النتيجة مرضية، وآيات مدخلتش العناية المركزة»