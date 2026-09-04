الداخلية تكشف حقيقة استيلاء شخص على فيلا ملك سيدة أجنبية بالشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر "تحمل جنسية إحدى الدول" بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على الفيلا ملكها الكائنة بأحد التجمعات السكنية بالجيزة ، وإتهامها الأمن الإدارى بالتجمع المشار إليه بمساعدته.





بالفحص أمكن تحديد الشاكية (تحمل جنسية إحدى الدول - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد) وبسؤالها أقرت بتضررها من ( مالك شركة لتنظيم الحفلات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر ) لقيامه بشراء الفيلا ملكها كائنة بذات التجمع السكنى بدائرة قسم شرطة اول الشيخ زايد ، وسداده جزء من قيمتها وإمتناعه عن سداد باقى المبلغ عقب تحريرها عقد وتنازلها له عن الفيلا ، ولدى توجهها للفيلا بتاريخ 25 أغسطس المنقضى فوجئت بقيامه بتغيير الكالون الخارجى ووضع لافتات مدون عليها أن الفيلا ملكه .

أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أنكر ما جاء بأقوال الشاكية ، وإتهمها بالتعدى عليه بالسب وإبتزازه مالياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





