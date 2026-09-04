القبض على عاطل هدد والدته بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض وقيامه بتهديد والدته بالقتل بزعم تقدمها ببلاغ ضده للأجهزة الأمنية لعدم سلامة قواه العقلية بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات عائلية بينه ووالدته لدأبها تهديده بإبلاغ الأجهزة الأمنية عنه ، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض الظاهر بالمقطع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .