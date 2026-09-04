الذهب تحت ضغط الدولار.. الأوقية تتراجع 2% وعيار 21 يهبط

تلقى الذهب ضربة جديدة في الأسواق العالمية، مع تصاعد ضغوط البيع ودخول المعدن الأصفر في موجة تراجع دفعت سعر الأوقية إلى الهبوط بنحو 2%، في وقت يترقب فيه المستثمرون تحركات الدولار وعوائد السندات ومسار أسعار الفائدة الأمريكية، بينما انعكست موجة التراجع سريعًا على أسعار الذهب في السوق المصرية.

الذهب يواصل خسائره في المعاملات الفورية ويهبط 2% إلى 4380.59 دولار للأوقية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن الذهب يواصل خسائره في المعاملات الفورية ويهبط 2% إلى 4380.59 دولار للأوقية، في ظل استمرار ضغوط البيع وتأثير ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات على المعدن الأصفر.

ورغم التراجع اليومي، لا يزال الذهب متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، حيث يستفيد من تراجع توقعات المتعاملين بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

عيار 21 يسجل 6400 جنيه للجرام

وفي السوق المصرية، تراجعت أسعار الذهب متأثرة بالانخفاض العالمي، حيث سجل عيار 21 مبلغ 6400 جنيه للجرام، بانخفاض طفيف عن مستوياته السابقة.