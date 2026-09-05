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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 5-9-2026 دون تغيير.

آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب

وسجل آخر تحديث لأكثر  أعيرة الذهب شهرة  وهو من سعر عيار 21 الأعلي انتشارا 6340 جنيها للشراء و 6290 جنيها للبيع.

الذهب يتراجع مع ترقب كلمة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

سعر الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب، استقرارًا بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية في آخر تداولات له أمس.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا 6340 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7245 جنيها للشراء و 7188 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6642 جنيها للشراء و 6589 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6340 جنيها للشراء و 6290 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5434 جنيها للشراء و5391 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.72 ألف جنيه للشراء  و 50.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4434 دولار للشراء و 4433 دولار للبيع.

تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية.. والأسواق تترقب إشارات الفيدرالي بشأن الفائدة

الذهب في السوق العالمية

استقرت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم مؤشرات بشأن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل بشأن أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4468.27 دولار للأوقية، بعدما قفزت أسعاره بنحو 2% أمس الخميس، مع تراجع توقعات المتعاملين بشأن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، عقب تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بأنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا واصلت البيانات إظهار تراجع ضغوط التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 4514.60 دولار للأوقية.

ويقيم المتعاملون حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 50% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة باعتباره تحوطًا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الضغط على الأصول التي لا تدر عائدًا، ومنها الذهب.

اسعار السبائك الذهب اليوم

وأظهرت بيانات صدرت  ارتفاعًا طفيفًا في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار انخفاض عمليات تسريح العمال، بما يشير إلى استقرار أوضاع سوق العمل.

في سياق آخر، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن القتال بين واشنطن وطهران لا يمثل حربًا، ورفض تحديد إطار زمني لانتهاء الصراع، في ظل التحديات التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع دخول الأعمال القتالية شهرها السابع واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 66.59 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1799.44 دولار.

 وتراجع البلاديوم بنحو 1% إلى 1408.75 دولار، ويتجه المعدنان الأخيران أيضًا لتسجيل تراجعات أسبوعية طفيفة.

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