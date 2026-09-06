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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف المنوفية تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف بأمسية دينية كبرى

أوقاف المنوفية
أوقاف المنوفية

نظمت إدارة أوقاف شبين الكوم أمسية دينية كبرى لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمسجد سيدي عزاز، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المدينة والقرى المجاورة، بمشاركة لفيف من السادة الأئمة والمفتشين بإدارة أوقاف شبين الكوم. 

​بدأت الفاعلية بتلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ عبد الحسيب محمود، أعقبها إلقاء عدد من الكلمات للسادة الأئمة المشاركين في الأمسية، سلطت الضوء على السيرة العطرة للنبي الكريم _صلى الله عليه وسلم_، وضرورة التأسي بأخلاقه في المعاملات اليومية، وتعزيز قيم التسامح والرحمة والعمل لبناء المجتمع، والتأكيد على أهمية استلهام العبر من القيمة الإيمانية والإنسانية لذكرى مولد الهادي البشير.

​واختُتمت الأمسية الدينية بالمدائح والابتهالات الدينية التي تفاعل معها الحضور في أجواء إيمانية خاشعة.

المنوفية محافظة المنوفية أوقاف المنوفية تحيي المولد النبوي

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