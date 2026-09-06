السندوتش بـ10 جنيهات.. خبيرة سلامة غذاء تكشف الفارق بين كبدة الحمير والبقر

سندوتش كبدة بـ10 جنيهات.. سعر يبدو مغريًا في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، لكنه في الوقت نفسه يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول نوع الكبدة المستخدمة ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

وبينما تنتشر عربات المأكولات في الشوارع وتقدم وجبات بأسعار منخفضة، حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين سابقًا، من الانخداع بالسعر، موضحة أن بعض الممارسات قد تجعل المستهلك غير قادر على التفرقة بين الطعام السليم والفاسد.

هل توجد كبدة بـ10 جنيهات؟

علقت الدكتورة شيرين علي زكي، في تصريحات تلفزيونية، على الجدل المتكرر بشأن بيع سندوتشات الكبدة في الأسواق بسعر 10 جنيهات، مؤكدة أن التساؤل حول إمكانية تقديم سندوتش بهذا السعر يعد مشروعًا، خاصة في ظل تكلفة المواد الخام.

الكبدة

وأوضحت أن ما يتم تقديمه في المنزل يختلف عما يباع في الشارع، مشيرة إلى أن 99% من الكبدة التي تُقدم في الشوارع تكون مجمدة.

سعر الكبدة يثير التساؤلات

وقالت شيرين علي زكي إن سعر كيلو الكبدة المجمدة يبلغ نحو 200 جنيه، موضحة أن بعض المحلات تقوم بتخزين اللحوم والكبدة داخل الثلاجات.

الكبدة

وأضافت أن حملات الطب البيطري تكشف أحيانًا عن وجود كبدة مخصصة لسيارات بيع الطعام في الشوارع، ومن بينها ما يُعرف بـ«كبدة العصافير»، والتي يتم استخدامها في بعض السيارات المنتشرة بالشوارع.

التوابل تخفي عيوب الكبدة؟

وحذرت خبيرة سلامة الغذاء من أن المواطن العادي قد لا يستطيع التفرقة بسهولة بين الكبدة السليمة وغير السليمة، موضحة أن بعض السندوتشات منخفضة السعر قد تستخدم فيها كبدة غير صالحة، مع الاعتماد على كميات كبيرة من البهارات والتوابل.

وأشارت إلى أن كثرة التوابل قد تجعل المستهلك يجد صعوبة في اكتشاف الفرق بين السندوتش الذي يحتوي على كبدة سليمة وآخر يحتوي على كبدة غير سليمة.

«مفيش سندوتش كبدة بـ10 جنيهات»

وأكدت شيرين علي زكي أن أقل سعر لسندوتش الكبدة يصل إلى نحو 15 جنيهًا، موضحة أن جزءًا كبيرًا من السندوتش قد يكون عبارة عن توابل، مشددة على أنه لا يوجد سندوتش كبدة حقيقي بـ10 جنيهات، رغم أن حجم الكبدة داخل بعض السندوتشات قد يكون محدودًا للغاية.

هل تُباع كبدة الكلاب والحمير؟

وحول ما يتردد عن استخدام كبدة الحمير أو الكلاب في إعداد الطعام، ردت شيرين علي زكي على هذا التساؤل، موضحة أنه لا يوجد عدد كبير من الحمير يمكن من خلاله توفير كميات ضخمة من الكبدة، وكذلك الأمر بالنسبة للكلاب.

وأكدت أن من غير المنطقي أن يقوم شخص بتجميع كبد الكلاب والحمير وبيعها للمواطنين، مشيرة إلى وجود اختلاف بين كبد الكلاب والحمير وكبد الأبقار والجاموس من حيث الرائحة والطعم.

رائحة كبد الكلاب والحمير

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن رائحة كبد الكلاب والحمير تكون مختلفة وبشعة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة الانتباه إلى مصدر الطعام وجودته عند شراء المأكولات من الشوارع.