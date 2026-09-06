قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصى والقدس تحت نيران الاحتلال.. تحذيرات فلسطينية من خطر يواجه المسجد المبارك
الرقابة المالية: إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل
أحمد كشري يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل المباريات المقبلة
لافروف يتهم ألمانيا ببدء حرب حقيقية ضد روسيا
كشري لجماهير الإسماعيلي: أعذركم.. وأطلب منكم الصبر
جرح قطعي و8 غرز في رأس محمود مرعي لاعب بيراميدز
حمزة عبد الكريم بديلا.. تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني
دار الإفتاء تنقل خبراتها للباحثين الماليزيين في فقه النوازل.. صور
أخبار التوك شو| مدبولي يزف أخبارا سارة لخريجي التعليم الفني.. والرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية.. وأمطار غزيرة وظواهر جوية قوية
كدمة على يد ترامب تثير تكهنات جديدة بشأن صحته | شاهد
15 ألف شقة بنظام الإيجار التمليكي.. تعرف على المساحات والشروط ومواعيد الحجز
الحكم بالإعدام على قاتل مسنة في شبين الكوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السندوتش بـ10 جنيهات.. خبيرة سلامة غذاء تكشف الفارق بين كبدة الحمير والبقر

الكبدة
الكبدة
البهى عمرو

سندوتش كبدة بـ10 جنيهات.. سعر يبدو مغريًا في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، لكنه في الوقت نفسه يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول نوع الكبدة المستخدمة ومدى صلاحيتها للاستهلاك. 

وبينما تنتشر عربات المأكولات في الشوارع وتقدم وجبات بأسعار منخفضة، حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين سابقًا، من الانخداع بالسعر، موضحة أن بعض الممارسات قد تجعل المستهلك غير قادر على التفرقة بين الطعام السليم والفاسد.

هل توجد كبدة بـ10 جنيهات؟

علقت الدكتورة شيرين علي زكي، في تصريحات تلفزيونية، على الجدل المتكرر بشأن بيع سندوتشات الكبدة في الأسواق بسعر 10 جنيهات، مؤكدة أن التساؤل حول إمكانية تقديم سندوتش بهذا السعر يعد مشروعًا، خاصة في ظل تكلفة المواد الخام.

ساندوتش الكبدة
الكبدة 

وأوضحت أن ما يتم تقديمه في المنزل يختلف عما يباع في الشارع، مشيرة إلى أن 99% من الكبدة التي تُقدم في الشوارع تكون مجمدة.

سعر الكبدة يثير التساؤلات

وقالت شيرين علي زكي إن سعر كيلو الكبدة المجمدة يبلغ نحو 200 جنيه، موضحة أن بعض المحلات تقوم بتخزين اللحوم والكبدة داخل الثلاجات.

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
الكبدة 

وأضافت أن حملات الطب البيطري تكشف أحيانًا عن وجود كبدة مخصصة لسيارات بيع الطعام في الشوارع، ومن بينها ما يُعرف بـ«كبدة العصافير»، والتي يتم استخدامها في بعض السيارات المنتشرة بالشوارع.

التوابل تخفي عيوب الكبدة؟

وحذرت خبيرة سلامة الغذاء من أن المواطن العادي قد لا يستطيع التفرقة بسهولة بين الكبدة السليمة وغير السليمة، موضحة أن بعض السندوتشات منخفضة السعر قد تستخدم فيها كبدة غير صالحة، مع الاعتماد على كميات كبيرة من البهارات والتوابل.

وأشارت إلى أن كثرة التوابل قد تجعل المستهلك يجد صعوبة في اكتشاف الفرق بين السندوتش الذي يحتوي على كبدة سليمة وآخر يحتوي على كبدة غير سليمة.

«مفيش سندوتش كبدة بـ10 جنيهات»

وأكدت شيرين علي زكي أن أقل سعر لسندوتش الكبدة يصل إلى نحو 15 جنيهًا، موضحة أن جزءًا كبيرًا من السندوتش قد يكون عبارة عن توابل، مشددة على أنه لا يوجد سندوتش كبدة حقيقي بـ10 جنيهات، رغم أن حجم الكبدة داخل بعض السندوتشات قد يكون محدودًا للغاية.

هل تُباع كبدة الكلاب والحمير؟

وحول ما يتردد عن استخدام كبدة الحمير أو الكلاب في إعداد الطعام، ردت شيرين علي زكي على هذا التساؤل، موضحة أنه لا يوجد عدد كبير من الحمير يمكن من خلاله توفير كميات ضخمة من الكبدة، وكذلك الأمر بالنسبة للكلاب.

وأكدت أن من غير المنطقي أن يقوم شخص بتجميع كبد الكلاب والحمير وبيعها للمواطنين، مشيرة إلى وجود اختلاف بين كبد الكلاب والحمير وكبد الأبقار والجاموس من حيث الرائحة والطعم.

 

رائحة كبد الكلاب والحمير

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن رائحة كبد الكلاب والحمير تكون مختلفة وبشعة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة الانتباه إلى مصدر الطعام وجودته عند شراء المأكولات من الشوارع.

سندوتش الكبدة أسعار السلع السلع سندوتش كبدة الكبدة كبدة الكلاب والحمير اللحوم المأكولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

ترشيحاتنا

المتحف المصري

670 ألف زائر في هونغ كونغ.. المعارض الخارجية سفير مصر الحضاري وقوة ناعمة تجذب السائحين

الفيروسات

«الصحة» تكشف سر غياب الأوبئة من المدارس والجامعات.. حملة لتطعيم 21 مليون طفل

صورة ارشيفية

هل يحسد الإنسان نفسه؟.. تحذير من استعراض النعم على مواقع التواصل

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد