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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ساندوتش الكبدة الرخيص آمن؟.. طبيبة بيطرية تكشف مفاجأة عن مكوناته

ساندوتش الكبدة
ساندوتش الكبدة
رحمة سمير

قالت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين سابقًا، إن الكبدة المستخدمة في ساندوتشات الشارع تكون في الغالب كبدة مجمدة، موضحة أن طبيعة الكبدة المستخدمة تختلف عن الكبدة التي تشتريها الأسرة لتحضيرها في المنزل.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية علي قناة الشمس، أن الكبدة المجمدة يتم تخزينها في ثلاجات، وقد تحصل عليها عربات بيع الكبدة بكميات مخصصة للاستخدام اليومي، مشيرة إلى أن المواطن العادي لا يستطيع التأكد بنفسه من تاريخ صلاحية الكبدة المجمدة بعد تقطيعها وإعدادها داخل الساندوتش.

هل يمكن اكتشاف الكبدة منتهية الصلاحية؟

وأكدت شيرين علي زكي أن التأكد من صلاحية الكبدة من عدمه لا يمكن حسمه بالعين المجردة فقط، وإنما يحتاج إلى تحليل معملي، لافتة إلى أن المواطن يستطيع فقط ملاحظة بعض الصفات الطبيعية للكبدة قبل الطهي.

وأوضحت أن الكبدة السليمة قبل الطهي يجب ألا يكون نسيجها متفتتًا أو متهرئًا عند الضغط عليه، كما ينبغي أن يكون لونها طبيعيًا وغير شديد الغمقان أو شديد البهتان.

«عيش كتير ولحم قليل»

وأشارت إلى أن انخفاض سعر بعض ساندوتشات الكبدة قد يرتبط بكمية الكبدة المستخدمة داخل الساندوتش، موضحة أن الساندوتش قد يحتوي على قطع قليلة من الكبدة مع كميات أكبر من الفلفل والبصل والتوابل.

ولفتت إلى أن الاعتماد على كمية الكبدة المستخدمة في المنزل عند حساب تكلفة ساندوتشات الشارع قد يكون غير دقيق، لأن طريقة إعداد وتقديم الساندوتش تختلف بشكل كبير.

حقيقة شائعة «الدم المتجمد»

ونفت الطبيبة صحة ما يتردد بشأن تصنيع ساندوتشات الكبدة من الدم المتجمد، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح علميًا، لأن الدم المتجلط لا يمكن أن يعطي القوام الخاص بالكبدة بعد الطهي.

وأكدت في الوقت نفسه أن كون الساندوتش يحتوي على كبدة بالفعل لا يعني بالضرورة إمكانية الجزم بسلامته، موضحة أن ذلك يرتبط بصلاحية الكبدة للاستهلاك الآدمي وحالتها ومدى الالتزام بشروط التخزين والتداول.

الطعام_الشارع الطب_البيطري سلامة_الغذاء الكبدة الوعي_الاستهلاكي

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