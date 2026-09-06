قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار النوم الصحيحة.. 19 دعاء داوم عليها رسول الله كل ليلة فاغتنمه
وزير الاستثمار: 13.2 مليار دولار حجم الاستثمارات خلال العام
أسعار الذهب.. كم سعر عيار 18 الآن
الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة ونعالج التحديات بإصلاحات اقتصادية
ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك
وزير الاستثمار: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات خلال آخر 5 سنوات
خروج طائرة شحن بوينج 767 عن المدرج أثناء هبوطها بمطار ميامي الدولي
بتروتريد توضح حقيقة شحنة المخلفات البترولية بميناء الإسكندرية وتتخذ الإجراءات القانونية
بمشاركة حسام عبد المجيد.. لودوجوريتس رازجراد يهزم لوكوموتيف صوفيا في الدوري البلغاري
حسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراتي الزمالك وبتروجت والأهلي وسموحة
الصحة العالمية تطمئن المصريين قبل الدراسة: لا خوف من إيبولا وماربورغ.. والوضع الوبائي مستقر
11 لانشاً وشراكة مع اليابان وربط إلكتروني بالمستشفيات.. تفاصيل خطة تطوير الإسعاف المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أستاذ بالأزهر: المؤمن لا يكذب أبدا.. والكذب من صفات المنافقين

الكذب من صفات المنافقين
الكذب من صفات المنافقين
أحمد سعيد

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الصدق من أعظم القيم التي أمر بها الإسلام، مشددًا على ضرورة تحلي المسلم بها في كل أقواله وأفعاله.

أستاذ أزهري: الله تعالى أمر المؤمنين بالصدق ومصاحبة الصادقين

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الله تعالى أمر المؤمنين بالصدق ومصاحبة الصادقين، مستشهدًا بقوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»، مؤكدًا أن المسلم ينبغي أن يبتعد عن الكذب وأهله.

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن النبي ﷺ بيّن أن بعض الصفات قد تقع من المؤمن كالجُبن أو البخل، لكنها ليست من صفاته الكاملة، أما الكذب فلا يكون من صفات المؤمن أصلًا، مستدلًا بحديث النبي ﷺ حين سُئل: «أَيَكُونُ المُؤْمِنُ جَبَانًا؟ قال: نعم، أَيَكُونُ بَخِيلًا؟ قال: نعم، أَيَكُونُ كَذَّابًا؟ قال: لا».

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر أن الكذب من صفات المنافقين التي حذّر منها النبي ﷺ، مؤكدًا أن التزام الصدق هو الطريق إلى الثقة والاستقرار في المجتمع، بينما يؤدي الكذب إلى الفساد وفقدان الأمان بين الناس.

الدكتور أحمد الرخ الأستاذ بجامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر الصدق الكذب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

سيف وعمر

لازم تعتذر.. سيف زاهر يوجه رسالة لـ عمر كمال عبد الواحد بعد حديثه عن الأهلي

عمر كمال عبد الواحد

أزمة القميص تعود للواجهة.. ماذا قال عمر كمال؟.. وكيف رد الأهلي على روايته؟

سيف زاهر

حارس مرمى جديد .. سيف زاهر يكشف مفاجآت في حسابات حسام حسن للمنتخب

ترشيحاتنا

هيونداي ايونيك 9 Performance

هيونداي ايونيك 9 Performance.. بمحركات كهربائية وتقتيات الدفع الكلي

ذكاء اصطناعي

برامج ذكاء اصطناعي متخصصة لإدارة الشؤون الرقمية واللوجستية للعائلات

جهاز

الساعات الذكية توسع قدراتها في الصحة والرياضة والمدفوعات الرقمية

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد