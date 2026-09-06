أستاذ بالأزهر: المؤمن لا يكذب أبدا.. والكذب من صفات المنافقين

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الصدق من أعظم القيم التي أمر بها الإسلام، مشددًا على ضرورة تحلي المسلم بها في كل أقواله وأفعاله.

أستاذ أزهري: الله تعالى أمر المؤمنين بالصدق ومصاحبة الصادقين

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الله تعالى أمر المؤمنين بالصدق ومصاحبة الصادقين، مستشهدًا بقوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»، مؤكدًا أن المسلم ينبغي أن يبتعد عن الكذب وأهله.

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن النبي ﷺ بيّن أن بعض الصفات قد تقع من المؤمن كالجُبن أو البخل، لكنها ليست من صفاته الكاملة، أما الكذب فلا يكون من صفات المؤمن أصلًا، مستدلًا بحديث النبي ﷺ حين سُئل: «أَيَكُونُ المُؤْمِنُ جَبَانًا؟ قال: نعم، أَيَكُونُ بَخِيلًا؟ قال: نعم، أَيَكُونُ كَذَّابًا؟ قال: لا».

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر أن الكذب من صفات المنافقين التي حذّر منها النبي ﷺ، مؤكدًا أن التزام الصدق هو الطريق إلى الثقة والاستقرار في المجتمع، بينما يؤدي الكذب إلى الفساد وفقدان الأمان بين الناس.