19 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية وزارة العمل

تواصل وزارة العمل ، طرح فرص عمل جديدة أمام الباحثين عن وظائف في عدد من القطاعات والتخصصات المختلفة، لتلبية احتياجات الشركات والمنشآت الإنتاجية من العمالة الفنية والهندسية.

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وتشمل أحدث فرص العمل وظائف في قطاع الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد إلى جانب فرص أخرى في مجالات الصناعات الكيماوية والصناعات المتكاملة والبلاستيك والألياف الصناعية.

وتتنوع الوظائف المعلنة بين المؤهلات العليا والمتوسطة والوظائف الفنية التي تتطلب خبرات عملية متفاوتة وفقا لطبيعة كل وظيفة.

كما تتراوح الرواتب المعلنة بين 7800 جنيه وتصل إلى 19 ألف جنيه شهريا في بعض التخصصات مع اختلاف الأجر وفقا للمؤهل والخبرة وطبيعة العمل.

وظائف وزارة العمل في شرق العوينات

أعلنت وزارة العمل، توفير عدد من فرص العمل الجديدة في قطاع الاستثمار الزراعي بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد للراغبين في الالتحاق بوظائف فنية تتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم.

وتشمل الوظائف المطلوبة مشرف صيانة معدات بواقع وظيفة واحدة وبراتب شهري يصل إلى 19 ألف جنيه، كما تتضمن الوظائف المطلوبة ميكانيكي جرارات بعدد وظيفتين وبراتب 18 ألف جنيه شهريا.

وتحتاج جهة العمل أيضا ، إلى فني دورة أعلاف بواقع وظيفة واحدة وبراتب شهري يبلغ 9 آلاف جنيه.

شروط التقديم على وظائف شرق العوينات

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف المعلنة وفقا لطبيعة كل فرصة.

وتشمل الشروط الحصول على مؤهل عال أو متوسط بحسب المسمى الوظيفي.

كما يشترط أن يتراوح سن المتقدم بين 22 و40 عاما.

وتتطلب الوظائف خبرة عملية تتراوح بين عامين و5 أعوام وفقا للتخصص وطبيعة المهام المطلوبة لكل وظيفة.

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طريقة التقديم على وظائف الوادي الجديد

يمكن للراغبين في التقدم إلى الوظائف المعلنة التواصل من خلال الرقم 01025663692 أو التوجه مباشرة إلى مقر التقديم في شرق العوينات بالداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وينصح المتقدمون بمراجعة شروط الوظيفة والتأكد من توافق المؤهل والخبرة والسن مع المتطلبات المحددة قبل التواصل أو التوجه إلى مقر التقديم.

وظائف شركة للصناعات الكيماوية

تتضمن فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل ، عددا من الوظائف في إحدى شركات الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية الثانية في محافظة الإسكندرية.

وتحتاج الشركة إلى 55 عامل إنتاج و2 مهندس إنتاج و2 مهندس جودة و5 أخصائي جودة و3 أخصائي إنتاج إلى جانب 5 فني كهرباء و5 فني ميكانيكا.

وتوفر الوظائف فرصا للحاصلين على مؤهلات هندسية وفنية ومؤهلات مناسبة لطبيعة العمل وفقا لكل تخصص.

شروط ورواتب وظائف الصناعات الكيماوية

تشترط الوظائف المعلنة أن يتراوح سن المتقدمين بين 25 و35 عاما مع توافر خبرة سابقة لمدة عامين.

وتتراوح الرواتب في الوظائف المتاحة بالشركة بين 7800 و8800 جنيه شهريا وفقا للمسمى الوظيفي وطبيعة العمل والخبرة المطلوبة.

ويقع مقر العمل في المنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الإسكندرية.

وظائف شركة للصناعات المتكاملة

تضم نشرة التوظيف أيضا مجموعة من الفرص الجديدة في إحدى شركات الصناعات المتكاملة والتي تحتاج إلى كوادر هندسية وفنية وإنتاجية للعمل في عدد من التخصصات.

وتشمل الوظائف المتاحة مهندس مكتب ومهندس ميكانيكا إنتاج و2 مهندس كهرباء وفني تجميع لوحات ولحام CO2 إلى جانب 2 مساعد إنتاج.

وتختلف المؤهلات المطلوبة وفقا لطبيعة كل وظيفة حيث تشمل فرصا للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة بحسب التخصص.

شروط التقديم في وظائف الصناعات المتكاملة

تتراوح أعمار المتقدمين المطلوبة بين 23 و40 عاما وفقا للوظيفة.

كما تتراوح الخبرة المطلوبة بين عامين و6 أعوام بحسب طبيعة التخصص والمسؤوليات الوظيفية.

وتتراوح الرواتب المعلنة بين 7800 و8800 جنيه شهريا مع تطبيق الحد الأدنى للأجور وإمكانية زيادة قيمة الأجر وفقا للخبرة وطبيعة العمل.

ويقع مقر العمل في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وظائف الشركة الصينية للبلاستيك والألياف الصناعية

تشمل فرص العمل المعلنة أيضا وظائف في شركة صينية تعمل في مجال البلاستيك والألياف الصناعية بمنطقة عتاقة في محافظة السويس.

وتحتاج الشركة إلى مدير فني من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

كما تتضمن الوظائف المطلوبة 3 فني كهرباء من الحاصلين على مؤهل متوسط صناعي مع خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

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شروط التقديم في وظائف شركة البلاستيك

يشترط ألا يزيد سن المتقدم على 35 عاما وفقا للوظائف المعلنة.

وتطبق الشركة الحد الأدنى للأجور مع إمكانية زيادة قيمة الراتب وفقا للخبرة والتخصص وطبيعة الوظيفة.

ويتم العمل في منطقة عتاقة بمحافظة السويس.

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل

يمكن للراغبين في الحصول على إحدى فرص العمل المعلنة متابعة التفاصيل الخاصة بكل وظيفة من خلال القنوات الرسمية التي تحددها وزارة العمل وجهات العمل المعلنة.

وتشمل طرق التقديم الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر ومديريات العمل التابعة للوزارة في المحافظات المختلفة بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الشركات وفقا لبيانات كل إعلان.

كما يمكن متابعة فرص العمل الجديدة التي تعلن عنها الوزارة والتعرف على شروط التقديم والمستندات المطلوبة ومواعيد التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وتستهدف هذه الوظائف توفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وربط الباحثين عن وظائف بالمنشآت التي تحتاج إلى كوادر في المجالات الهندسية والفنية والإنتاجية المختلفة.