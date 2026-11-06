كأس مصر: قائمة الأهلي لمواجهة السكة الحديد غدا.. واستمرار غياب إمام عاشور

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمباراة السكة الحديد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها مساء غد /السبت/ على استاد القاهرة.

شهدت القائمة استمرار غياب إمام عاشور، كما يغيب عن الأهلي أيضا في المباراة الحارس مصطفي شوبير والمدافع ياسين مرعي، بينما عاد كريم الدبيس للقائمة بعد شفائه من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي ..حراسة المرمي :محمد الشناوي وحمزة علاء.

خط الدفاع :ياسر إبراهيم وأحمد عيد وأشرف داري وهادي رياض وكريم الدبيس وتوفيق محمد ومحمد هاني وكريم فؤاد.

خط الوسط :احمد رضا وأكرم توفيق وعمر الساعي وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وزيرو وأفشة وعلي محمود ومحمد رافت ومحمد عبدالله ومحمود صلاح.

خط الهجوم :سفيان بن جديدة ومنصف بقرار.