كشف الإعلامي سيف زاهر عن تطورات جديدة داخل نادي الزمالك، تتعلق بأزمة المستحقات المالية للاعبين، في ظل الصعوبات التي تواجه إدارة النادي لتوفير المستحقات وتسوية الالتزامات المالية خلال الفترة الحالية.

وقال سيف زاهر، عبر قناة «أون سبورت»، إن هناك اجتماعًا عُقد لمناقشة أزمة المستحقات المالية، جمع بين عمر جابر والكابتن حسين لبيب، بحضور محمود حمدي الونش، وعبد الناصر محمد، ومعتمد جمال، موضحًا أن رئيس النادي وعد اللاعبين بالسعي لتحسين الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأزمة المالية داخل الزمالك أصبحت صعبة للغاية، معربًا عن تعاطفه مع حسين لبيب، في ظل محدودية الحلول والأدوات المتاحة أمام الإدارة لتجاوز الأزمة.

وفجر سيف زاهر مفاجأة بشأن الأوضاع المالية للاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين بدأوا في بيع سياراتهم لتوفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتهم الشخصية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بحالة واحدة أو اثنتين، وإنما هناك ما بين 3 و4 حالات.

وأوضح أن حقوق اللاعبين المالية أمر لا يمكن تجاهله، لكنه أصبح مقتنعًا في الوقت نفسه بأن إدارة الزمالك تواجه صعوبات كبيرة في ملف المديونيات وتوفير الأموال، ولم تعد الحلول متاحة بالشكل الكافي.

سيف زاهر يكشف كواليس مستقبل إدارة الزمالك

وتطرق الإعلامي سيف زاهر إلى مستقبل مجلس إدارة الزمالك، مشيرًا إلى أن حسين لبيب حاول توضيح حقيقة الأوضاع المالية خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، وأكد أن الظروف الحالية هي المتاحة، وأنه لن يترشح مجددًا لرئاسة النادي.

وأضاف أن الزمالك يحتاج إلى أفكار وحلول مختلفة حتى يتمكن من تجاوز أزماته والاستمرار، لافتًا إلى أنه تحدث مع أحد أعضاء مجلس الإدارة بشأن مستقبل النادي، ولمس عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن أحد أعضاء المجلس استبعد وجود رغبة لدى بعض الأسماء الموجودة حاليًا في الترشح مجددًا، موضحًا أن الحديث دار حول ضرورة تقديم أصحاب الطموحات والباحثين عن مناصب إدارية حلولًا وبرامج واضحة من الآن، بدلًا من انتظار الانتخابات المقبلة، خاصة أن الفرصة متاحة أمامهم لتقديم أفكارهم والمساهمة في حل الأزمات الحالية.

سيف زاهر يكشف موقف أحمد فتوح من الرحيل عن الزمالك

وفي سياق آخر، كشف سيف زاهر عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موضحًا أنه عقد جلسة مع وكيل اللاعب لمناقشة موقفه خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن جميع الاحتمالات مطروحة أمام أحمد فتوح خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، سواء الاستمرار مع الزمالك أو الانتقال إلى نادٍ آخر داخل مصر أو خوض تجربة احترافية في أحد الدوريات العربية.

وأضاف أن اللاعب يمتلك عرضين في الوقت الحالي، أحدهما من أحد أندية الدوري المصري، والآخر من أحد أندية الدوريات العربية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستحدد وجهته المقبلة.

وأوضح أن فتوح قد يستمر مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل، أو يواصل مشواره مع الفريق خلال الفترة المقبلة قبل الانتقال إلى نادٍ آخر بنهاية الموسم.

3 لاعبين يقتربون من الرحيل عن الزمالك

واختتم سيف زاهر تصريحاته بالكشف عن موقف ثلاثة لاعبين داخل صفوف الزمالك، وهم مصطفى الزناري وعبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر، مؤكدًا أن الأمور أصبحت شبه منتهية بشأن عدم استمرار الثلاثي مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن احتمالات رحيل اللاعبين تتضمن الاستغناء عن خدماتهم أو عدم تجديد عقودهم، في ظل التطورات المتعلقة بملف الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض.