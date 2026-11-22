ثار بركانا جبل إيبو وجبل سميرو، شرقي ووسط إندونيسيا، بفارق ساعات بينهما في وقت متأخر من مساء السبت وفجر اليوم الأحد، مطلقين أعمدة كثيفة من الرماد البركاني ارتفعت مئات الأمتار في السماء.

ووفقاً لما أعلنته الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، سُجل الثوران الأول في جبل إيبو، الواقع بمنطقة غرب هالماهيرا في إقليم مالوكو الشمالية، عند الساعة 9:34 مساء السبت بالتوقيت المحلي.

واستمر الثوران 62 ثانية، دافعاً عموداً من الرماد الرمادي متوسط الكثافة إلى ارتفاع 400 متر فوق قمة الجبل، ليصل إلى نحو 1725 متراً فوق مستوى سطح البحر، قبل أن يتحرك باتجاه الجنوب الغربي. وسجلت أجهزة الرصد الزلزالي أقصى سعة للاهتزاز بلغت 28 ملليمتراً.

وبعد ساعات، ثار جبل سميرو في إقليم جاوة الشرقية، واستمر نشاطه البركاني 97 ثانية، مسجلاً أقصى سعة زلزالية بلغت 17 ملليمتراً.

وأفادت الوكالة، بأن عموداً كثيفاً من الرماد الرمادي تصاعد إلى ارتفاع 200 متر فوق قمة جبل سميرو، ليصل إلى 3876 متراً فوق مستوى سطح البحر، قبل أن يتحرك أيضاً باتجاه الجنوب الغربي.

ودعت السلطات السكان والسياح إلى الالتزام الصارم بمناطق الحظر، وتجنب تسلق أي من الجبلين.

كما أوصت السلطات الحكومات المحلية وأجهزة الاستجابة للكوارث بمتابعة النشاط البركاني المستمر عن كثب، والاعتماد على التحديثات الرسمية الصادرة عن مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية.