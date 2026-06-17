أبو هشيمة للحكومة: إحنا عايزين نفعل حوافز قانون الاستثمار لجذب القطاع الخاص

أكد رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة ، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تتفق مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وقال أحمد أبو هشيمة في كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين: "هناك محفزات كبيرة للقطاع الخاص والحكومة تتحدث بلغة الإنتاج وهذه لغة تعجب القطاع الخاص".

وتابع أحمد أبو هشيمة: "الدولة تهتم بالتصنيع الزراعي والغذائي وصناعة السيارات وغيرها من القطاعات".

وأكمل احمد أبو هشيمة: "الحكومة اطلقت حوافز للقطاع الخاص في مختلف الصناعات وإحنا عندنا قانون اسثمار قوي وبه حوافز كبيرة للغاية".

ولفت احمد أبو هشيمة: "إحنا عايزين نفعل حوافز قانون الاستثمار لجذب القطاع الخاص، ونتمنى سرعة تطبيقها لدعم القطاع الخاص لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة".

