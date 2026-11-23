أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مصر لا تبدأ من الصفر في مشروع الذكاء الاصطناعي، وإنما تمتلك بالفعل أصولًا رقمية وبنية تكنولوجية وقواعد بيانات ضخمة تمثل ثروة حقيقية يجب استثمارها والبناء عليها، بما يسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، بعنوان: «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وأوضح أبوهشيمة أن نجاح الدولة في هذا المجال يتطلب توافر مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها حوكمة البيانات وضمان جودتها ودقتها وتوثيقها، إلى جانب تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الحكومية والاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات.

البيانات هي الوقود الأساسي للذكاء الاصطناعي

وشدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ على أن البيانات تمثل الوقود الذي تعمل من خلاله أنظمة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن جودة المخرجات ترتبط بصورة مباشرة بجودة البيانات المستخدمة في تدريب وتشغيل هذه الأنظمة.

وأشار إلى ضرورة أن تكون البيانات دقيقة وموثوقة وموثقة وقابلة للاستخدام، مع إنشاء منصات تحليل موحدة ولوحات معلومات تفاعلية (Dashboards)، تتيح عرض النتائج بصورة واضحة ومبسطة، وتساعد متخذي القرار على الاستفادة من المعلومات والتحليلات في اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة.

وأضاف أن التكامل والتشغيل البيني بين قواعد البيانات المختلفة يمثلان أحد المتطلبات الرئيسية لنجاح المنظومة، مستشهدًا بالتجربة الإستونية ونظام X-Road، الذي يتيح تبادل البيانات بين المؤسسات والجهات المختلفة، ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويحد من تكرار البيانات.

بناء القدرات البشرية شرط لنجاح الاستثمار

وأكد أبوهشيمة أن الاستثمار في التكنولوجيا وحده لا يكفي لتحقيق المستهدفات، ما لم يصاحبه استثمار موازٍ في العنصر البشري، وتأهيل العاملين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وفهم نتائجها والتعامل معها بصورة صحيحة.

ولفت إلى أهمية الاسترشاد بتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن غياب الكوادر المؤهلة قد يحول الاستثمارات في مشروعات الذكاء الاصطناعي إلى إنفاق لا يحقق العائد المستهدف.

وشدد في الوقت نفسه على أن المسؤولية عن القرارات تظل بشرية بالكامل، وأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة للإنسان في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وليس بديلًا عنه.

مصر تمتلك كنزًا من الأصول الرقمية

وانتقلت الدراسة إلى تقييم الواقع المصري ومدى جاهزية الدولة لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أكد أبوهشيمة أن مصر تمتلك بالفعل بنية رقمية مهمة يمكن الانطلاق منها، ولا تحتاج إلى البدء من نقطة الصفر أو إنشاء منظومة جديدة بمعزل عن الاستثمارات القائمة.

وأوضح أن من أبرز هذه الأصول منظومة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، ومنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني التابعتين لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن حجم البيانات المسجل عبر منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكترونيين تجاوز 2.5 مليار فاتورة وإيصال، وفقًا للتصريحات الرسمية التي استعرضتها الدراسة.

وأضاف أن هذه البيانات تمثل ثروة معلوماتية يمكن توظيفها في تطوير نماذج التحليل والتنبؤ، وتحسين إدارة الموارد، ودعم القرارات الاقتصادية والمالية.

كما استعرض منظومة المدفوعات الرقمية «InstaPay»، مشيرًا إلى ما تضمنته المناقشات من بيانات بشأن وصول حجم المعاملات عبر التطبيق إلى نحو 7 تريليونات جنيه حتى 30 سبتمبر 2026، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة المدفوعات الرقمية في مصر.

100 قاعدة بيانات مرتبطة بأكثر من 105 جهات

ولفت رئيس اللجنة إلى أن المحور الرقمي الذي يربط نحو 100 قاعدة بيانات بأكثر من 105 جهات يمثل أحد أهم الأصول التكنولوجية التي تمتلكها الدولة، مؤكدًا أن هذه البنية توفر قاعدة مهمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من جهود في التحول الرقمي والميكنة وأتمتة الخدمات أسهم في تكوين بنية معلوماتية يمكن البناء عليها، بما يتيح الانتقال من مرحلة رقمنة الخدمات إلى مرحلة توظيف البيانات في التحليل والتنبؤ ودعم السياسات العامة.

الاستراتيجية الوطنية ومبادرات الذكاء الاصطناعي

واستعرض أبوهشيمة الجهود المؤسسية للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة من 2021 إلى 2025، ثم تطويرها وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة من 2025 إلى 2030.

كما تناول النموذج اللغوي «كرنك»، الذي طورته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتناسب مع السياق المصري، موضحًا أن أهميته لا تقتصر على كونه روبوت محادثة، وإنما تمتد إلى إمكانية توظيفه في تطوير تطبيقات متخصصة، من بينها تطبيقات «سيا» في مجال التعليم و«أكوا» في مجال الاتصالات.

الشمول المالي ومؤشرات الجاهزية الرقمية

وأشار رئيس اللجنة إلى عدد من المؤشرات التي استعرضتها الدراسة بشأن تطور البنية الرقمية والاقتصادية في مصر، ومن بينها ارتفاع نسبة الشمول المالي من 27% عام 2016 إلى نحو 76%، إلى جانب نمو التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة تجاوزت 395%، وفقًا للأرقام الواردة بالمناقشات.

كما تناولت الدراسة تقدم مصر في مؤشر Oxford Insights لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، من المركز 65 إلى المركز 51، باعتباره أحد المؤشرات التي تقيس مدى استعداد الدول لتبني هذه التقنيات، من خلال تقييم القدرات والبنية المؤسسية والرقمية.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمتد إلى قطاعات متعددة

واستعرض أبوهشيمة نماذج من المبادرات الحكومية المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، موضحًا أن هذه الجهود لا تقتصر على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنما تمتد إلى الصحة والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والقطاع المصرفي.

في قطاع الاتصالات، تناولت الدراسة تطبيقات «قارني» و«سيا» والمساعد القانوني الذكي و«أكوا»، بينما أشارت في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نظام GEO AI المعني بحوكمة أملاك الدولة.

وفي قطاع الصحة، استعرض منظومة «MASA» للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ونظام للكشف عن أمراض العيون، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي لدعم القرار وتحسين إدارة الموارد.

كما تناول جهود البنك المركزي في استخدام أدوات الرصد اللحظي لمعدلات التضخم والنمو، ونماذج التقييم الائتماني السلوكي التي تستهدف تطوير آليات تقييم العملاء وتحليل أنماطهم المالية.

وأكد أبوهشيمة أن امتلاك مصر لهذه الأصول الرقمية والبنية المؤسسية يمثل نقطة انطلاق مهمة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب حسن استثمار البيانات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتطوير القدرات البشرية، ووضع منظومة حوكمة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما ينعكس على كفاءة الأداء الحكومي والاقتصاد الوطني.