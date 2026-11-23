نجح فريق بحثي في الصين من تطوير دواء يعطى عبر الأنف بطريقة غير جراحية لإبطاء تطور مرض ألزهايمر.

وذكرت شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الاثنين/ أن الفريق الذي يعمل بمستشفى "شنغهاي الرابع الشعبي" التابع لجامعة "تونغجي" الصينية، تمكن بالتعاون مع باحثين دوليين، من اكتشاف الآلية التي يعمل بها إنزيم "ميلوبيروكسيداز"، وهو إنزيم موجود في الدم، ويعد عاملا رئيسيا في حدوث الالتهاب العصبي والإجهاد التأكسدي اللذين يتسببان في الإصابة بمرض ألزهايمر.

ويتوفر إنزيم "ميلوبيروكسيداز" بكثرة في الخلايا المناعية، حيث يعمل في مواقع الالتهاب على تحفيز تفاعلات الأكسدة، مما يؤدي إلى تكون مواد ضارة وتفاقم تلف الدماغ .. وقد تم رصد مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ من هذا الإنزيم في أدمغة المصابين بمرض ألزهايمر.

وتواجه مثبطات "ميلوبيروكسيداز" التقليدية تحديات عدة، حيث تجد صعوبة في عبور الحاجز الدموي الدماغي، كما تسبب آثارا جانبية عند إعطائها للجسم بشكل عام.

وللتغلب على هذه العقبات، طور الباحثون علاجا نانويا يعتمد على ناقلات دهنية آمنة، قادرة على تثبيط إنزيم "ميلوبيروكسيداز" ومكافحة أنواع الأكسجين التفاعلية.

ويعطى هذا الدواء عن طريق الأنف، ليصل مباشرة إلى الدماغ، وقد أظهرت التجارب تحسنا في القدرات الإدراكية، وكشفت الفحوص التصويرية عن تراجع درجة ضمور الدماغ.

يذكر أن مرض ألزهايمر هو اضطراب تنكسي عصبي يتطور ببطء، ويؤدي إلى تراجع في الذاكرة والوظائف الإدراكية.