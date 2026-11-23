بدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير زيارة رسمية إلى كوت ديفوار تستغرق 24 ساعة، تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.

وأكد سفير ألمانيا لدى كوت ديفوار ماتياس فيلتين، في حوار مع شبكة «دويتشه فيله» الإخبارية، أن الزيارة تعكس قوة العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على تطويرها، مشيرا إلى التحضير لمفاوضات حكومية مشتركة بشأن التعاون التنموي عقب الزيارة.

وأوضح أن برلين وأبيدجان تتشاركان التزاما بدعم التعددية والعمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك مكافحة التغير المناخي، لافتا إلى مشاركة كوت ديفوار الفاعلة في الجهود الدولية بهذا المجال.

وأشار السفير إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل محورا رئيسيا في جولة الرئيس الألماني الأفريقية، التي تشمل أيضا غانا للمشاركة في افتتاح القمة الألمانية الأفريقية للأعمال (GABS 2026) في أكرا خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفد من رجال وسيدات الأعمال الألمان لتعزيز الشراكات والاستثمارات.

وأضاف أن الزيارة من شأنها زيادة اهتمام الشركات الألمانية بالإمكانات الاقتصادية لكوت ديفوار، خاصة في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والطاقة والتصنيع المحلي، وفتح آفاق أوسع للتعاون وتوفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية في غرب أفريقيا، أكد فيلتين أن استقرار المنطقة يمثل أهمية لألمانيا وأوروبا، مشددا على استعداد بلاده لدعم جهود دول المنطقة لتعزيز الأمن الإقليمي.

ووصف كوت ديفوار بأنها شريك ذو أولوية في هذا المجال، مشيرا إلى دعم ألمانيا للأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جاكفيل، من خلال التمويل وتوفير الخبرات والكوادر اللازمة للتدريب، إلى جانب التعاون مع المعهد الإقليمي للأمن البحري وتنفيذ برامج لتطوير الموارد البشرية وتعزيز صمود السكان في شمال البلاد.

وتأتي زيارة شتاينماير بعد زيارتين للرئيس الإيفواري الحسن واتارا إلى ألمانيا عامي 2013 و2023، في خطوة تستهدف دفع العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني.

وتعد القمة الألمانية الأفريقية للأعمال ملتقى يعقد كل عامين، ويجمع قادة الأعمال وصناع السياسات والمستثمرين من ألمانيا والدول الأفريقية، بهدف تنمية التجارة والاستثمار وإقامة شراكات مشتركة.