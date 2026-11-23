استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق على فالح الزيدى، وذلك في إطار بحث سبل تعميق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والعراق فضلاً عن تبادل الرؤي حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس ، وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق .

التبادل التجاري بين مصر والعراق

أظهرت بيانات الجهاز اليوم تسجيل قيمة التبادل التجاري بين مصروالعراق 645.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 683.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

الصادرات المصرية إلى العراق



حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى العراق 641.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 681.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من العراق 3.9 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 2.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

السلع التي صدرتها مصر



أهم مجموعات سلعيــة صدرتهــا مصر إلى العراق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026

1. خضروات وفواكه بقيمة 109.6 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 69.6 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 59.5 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 40.4 مليون دولار.

5. أثاث ومنشأت جاهزة الصنع بقيمة 37.8 مليون دولار .

السلع التي استوردتها مصر من العراق

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من العراق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026

1. فواكه وأثم ار بقيمة 2.9 مليون دولار .

2. مجموعات سلعية متنوعة بقيمة مليون دولار .

تحويـلات المصريين العاملين بالعراق



وبلغت قيمة تحويـلات المصريين العاملين بالعراق 52.5 مليون دولار خلال العام المالى (2024/2025) مقابــل 211.8 مليون دولار خلال العام المالى ( 2023 / 2024 ) ، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من العراق بمصــر 2.6 مليون دولار خلال العام المالى( 2024 /2025 ) مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالى (2023 / 2024 ) .

الاستثمارات العراقية في مصـــر



وسجلت قيمة الاستثمـــارات العراقية في مصـــر 5 مليون دولار خلال العام المالي (2024/2025) مقابل 3.7 مليون دولار خلال العام المالى ( 2023 / 2024 ) ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في العراق 72.1 مليون دولار خلال العام المالى ( 2024/ 2025 ) مقابل 27.4 مليون دولار خلال العام المالى ( 2023 / 2024 ).

وسجــل عدد سكـان مصر 109.8 مليون نسمة في نوفمبر 2026، بينما سجل عدد سكـان العراق 48.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالعراق طبقـًا لتقديــرات البعثة 2000مصري حتــى نهايــة عام 2025