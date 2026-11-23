تفقدت المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، مشروعات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمراحلها ومحاورها المختلفة بمدينة أسوان الجديدة لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية .

مجتمعات عمرانية متكاملة

وأكدت وزيرة الإسكان على أن مدينة أسوان الجديدة تمثل أحد محاور التوسع العمرانى بالمحافظة بما توفره من مجتمعات متكاملة وفرص سكنية وخدمية وإستثمارية، مشددة على الإلتزام بالجداول الزمنية وأعلى معايير الجودة ، مع تكثيف المتابعة الميدانية وتذليل معوقات التنفيذ ، والإهتمام بتنسيق الموقع ورفع كفاءة الطرق والمرافق.

وأشارت الوزيرة إلى أن مبادرة " سكن لكل المصريين " تجسد حرص الدولة على توفير وحدات سكنية ملائمة وآمنة لمحدودى ومتوسطي الدخل بما يعزز العدالة الإجتماعية ويحسن جودة الحياة.

تفاصيل المشروعات والوحدات السكنية

وإطّلع الوزيرة والمحافظ على الموقف التنفيذى لعدد من المراحل، والتي تضمنت ، المرحلة الخامسة ، والإسكان الأخضر: تنفيذ 343 عمارة بإجمالي 7176 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا ، والمرحلة الخامسة ، الإسكان المتوسط: الانتهاء من تنفيذ 28 عمارة تضم 672 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات من 100 إلى 120 مترًا مربعًا ، والمرحلة السادسة – محدودو الدخل: تنفيذ 21 عمارة تضم 504 وحدات سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة ، والمرحلة السابعة – محدودو الدخل: تنفيذ 33 عمارة بإجمالي 792 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بالمساحة نفسها ، والإسكان الأخضر: تنفيذ 43 عمارة تضم 1032 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة.

وشارك في الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، وعدد من مسؤولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تعكس مشروعات " سكن لكل المصريين " بمدينة أسوان الجديدة جهود الدولة في التوسع العمراني وتوفير آلاف الوحدات السكنية المتكاملة، بما يلبي إحتياجات المواطنين ويدعم بناء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة بالمحافظة.