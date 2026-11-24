تواصل محافظة أسوان جهودها لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء ، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 بمد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية إعتباراً من 5 نوفمبر 2026، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم .

التصالح أولوية لتحقيق الإستقرار العمرانى

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بأن ملف التصالح يأتى فى مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من أهمية في حماية حقوق المواطنين، وتقنين أوضاعهم القانونية، وتنظيم النمو العمراني، والحد من البناء العشوائى بما يدعم الإستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

تكثيف الجهود وتقديم التيسيرات



وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على سرعة إنهاء إجراءات التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمواطنين، مع تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة بما يضمن إستقرار الأسر والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين .

دعوة المواطنين للإستفادة من مهلة المد

وأوضح لاشين بأن التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع القائمة ، بل يمثل خطوة نحو تحقيق تنمية عمرانية منظمة ومستدامة ، تتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح والإستفادة من مهلة المد الجديدة فى ظل التيسيرات التي تقدمها الدولة لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وتحقيق الصالح العام.



إتاحة 6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء ، وجهود مكثفة لتيسير الإجراءات وتقنين الأوضاع وتحقيق الإستقرار العمرانى للمواطنين .