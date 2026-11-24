كشف أحمد رضا، لاعب وسط الأهلي، حقيقة الفيديو المتداول بشأن الواقعة التي تسببت في إحالته للتحقيق داخل النادي، على خلفية ما بدر منه خلال مباراة بيراميدز.

ونفى أحمد رضا ما تم تداوله بشأن الفيديو، مؤكدًا أن اللقطة فُهمت بشكل خاطئ، وكتب عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»: «عشان أنا لقيت ناس كتير بتتكلم، فحابب أوضح: الفيديو المنتشر ده اتفهم غلط طبعًا، لأن عمري ما عملت كده ولا هعمل كده مع أي حد عامة، ومع جمهور الأهلي خاصة».

وأضاف: «في ناس معينة بس بتحاول تحط أي لقطة في أي مكان، ويحاولوا يوهموا الناس باللي هما عايزينه، أنا بسخن عادي، وبصقت عادي زي أي حد، بس زاوية التصوير جاية وأنا وشي للجمهور، وكملت تسخين عادي».

واختتم أحمد رضا رسالته بالتأكيد على احترامه لجماهير الأهلي، قائلًا: «وطبعًا بكرر تاني، جمهور الأهلي فوق دماغي».

وكان وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر إحالة أحمد رضا للتحقيق، مع عرض الأمر على المشرفين على الكرة، بسبب ما بدر منه أثناء مباراة بيراميدز.

وتلقى الأهلي خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.