أعلن الجهاز الفني لمنتخبي مصر للرجال القائمة النهائية للاعبين المشاركين في منافسات النسخة الثانية من كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 27 منتخبًا في منافسات الرجال والسيدات.

واستقر الجهاز الفني بقيادة أيمن غنيم على اختيار 8 لاعبين، تم توزيعهم على فريقين، بواقع 4 لاعبين في كل فريق، لخوض منافسات البطولة التي تشهد مشاركة 18 منتخبًا في منافسات الرجال، موزعة على أربع مجموعات.

قائمة الفريق الأول تضم كل من مجدي طلعت وأشرف أبو زيد وأشرف زغلول رمحمد فرج بينما تضم قائمة الفريق الثاني كل من ربيع حسني وتوبة مجدي وأحمد عصام وأحمد عامر بيبو

ويقود أيمن غنيم القيادة الفنية لمنتخبي الرجال، ويعاونه سامي السبعاوي، فيما يتولى مدحت أبو زيد تدريب منتخب السيدات، ويعاونه أحمد فاروق.

ويشارك المنتخبان المصريان في منافسات الرجال ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الكويت وإسبانيا وليبيا، حيث يستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة نظيره الليبي في السابعة مساء الخميس 26 نوفمبر، عقب حفل افتتاح البطولة المقرر إقامته في السادسة مساءً.

وتشهد النسخة الثانية من البطولة مشاركة 27 منتخبًا، بواقع 18 منتخبًا في منافسات الرجال و9 منتخبات في منافسات السيدات، التي تشهد أيضًا مشاركة المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب سويسرا وكندا والجزائر وجنوب أفريقيا.

وتتطلع المنتخبات المصرية إلى استغلال إقامة البطولة على أرضها ووسط جماهيرها، وتقديم مستويات قوية في هذا الحدث العالمي، الذي يجمع نخبة المنتخبات المشاركة في منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3. الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخبي مصر للرجال في مونديال كرة السلة للكراسي المتحركة 3×3

أعلن الجهاز الفني لمنتخبي مصر للرجال القائمة النهائية للاعبين المشاركين في منافسات النسخة الثانية من كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 27 منتخبًا في منافسات الرجال والسيدات.

واستقر الجهاز الفني بقيادة أيمن غنيم على اختيار 8 لاعبين، تم توزيعهم على فريقين، بواقع 4 لاعبين في كل فريق، لخوض منافسات البطولة التي تشهد مشاركة 18 منتخبًا في منافسات الرجال، موزعة على أربع مجموعات.

قائمة الفريق الأول تضم كل من مجدي طلعت وأشرف أبو زيد وأشرف زغلول رمحمد فرج بينما تضم قائمة الفريق الثاني كل من ربيع حسني وتوبة مجدي وأحمد عصام وأحمد عامر بيبو

ويقود أيمن غنيم القيادة الفنية لمنتخبي الرجال، ويعاونه سامي السبعاوي، فيما يتولى مدحت أبو زيد تدريب منتخب السيدات، ويعاونه أحمد فاروق.

ويشارك المنتخبان المصريان في منافسات الرجال ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الكويت وإسبانيا وليبيا، حيث يستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة نظيره الليبي في السابعة مساء الخميس 26 نوفمبر، عقب حفل افتتاح البطولة المقرر إقامته في السادسة مساءً.

وتشهد النسخة الثانية من البطولة مشاركة 27 منتخبًا، بواقع 18 منتخبًا في منافسات الرجال و9 منتخبات في منافسات السيدات، التي تشهد أيضًا مشاركة المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب سويسرا وكندا والجزائر وجنوب أفريقيا.

وتتطلع المنتخبات المصرية إلى استغلال إقامة البطولة على أرضها ووسط جماهيرها، وتقديم مستويات قوية في هذا الحدث العالمي، الذي يجمع نخبة المنتخبات المشاركة في منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3.