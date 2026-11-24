تفقد الدكتور مصطفى أبو الحجاج، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم بمنطقة أسوان الأزهرية اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، والمنعقدة بمعهد الإمام الشعراوي، يرافقه الشيخ أحمد رضوان، مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان؛ وذلك للاطمئنان على انتظام سير الاختبارات، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للدارسين لأداء اختباراتهم في سهولة ويسر.

جهود

وخلال المتابعة، اطمأن الدكتور مصطفى أبو الحجاج على انتظام أعمال اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للاختبارات، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل اللجان، وسير الامتحانات بصورة منتظمة، وأكد حرص المنطقة على متابعة سير الاختبارات، وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لضمان حسن سيرها.