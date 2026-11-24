في إطار استراتيجية جامعة الوادي الجديد الأهلية للتوسع في البرامج الأكاديمية النوعية والتخصصية، وتعزيز دورها في إعداد كوادر علمية ومهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، استقبلت كلية اللغات والعلوم الإنسانية لجنة علمية مشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمراجعة مدى جاهزية الكلية لافتتاح برنامج علم النفس الإكلينيكي، والوقوف على الإمكانات الأكاديمية والمادية والتجهيزات الفنية والمعامل المتخصصة اللازمة لبدء الدراسة بالبرنامج.

جاءت الزيارة برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وبحضور معالي الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور محمود محارب، مدير برامج كلية اللغات والعلوم الإنسانية، وبمشاركة السادة أعضاء قسم علم النفس بكلية الآداب – جامعة الوادي الجديد.

وضمت اللجنة العلمية المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات كلاً من:

الأستاذ الدكتور أحمد عياد، الأستاذ بكلية الآداب – جامعة طنطا.

الأستاذ الدكتور مسعد أبو الديار، عميد كلية الآداب – جامعة السويس.

الأستاذ الدكتور هشام عبد الحميد، الأستاذ بكلية الآداب – جامعة بني سويف.

وتضمنت الزيارة تفقد القاعات الدراسية والمعامل والتجهيزات المتخصصة، والاطلاع على الإمكانات البشرية والتعليمية والتدريبية المتاحة، ومراجعة الجوانب الأكاديمية والتنظيمية للبرنامج، ومدى توافقها مع المعايير والضوابط الأكاديمية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة للطلاب.

كما شهدت الزيارة مناقشات علمية وأكاديمية حول طبيعة البرنامج ومقرراته ومتطلباته التطبيقية، وأهمية توفير التدريب العملي الذي يسهم في تنمية المهارات المهنية والبحثية للطلاب، وإعداد خريجين قادرين على التعامل مع متطلبات مجال علم النفس الإكلينيكي وفق الأسس العلمية والمهنية المعاصرة.

ويأتي التوجه نحو افتتاح برنامج علم النفس الإكلينيكي انطلاقًا من رؤية الجامعة في تنويع برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات ذات أهمية مجتمعية ومهنية، بما يسهم في دعم مجالات الصحة النفسية، وتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر المتخصصة، وتعزيز دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتؤكد جامعة الوادي الجديد الأهلية من خلال هذه الخطوة استمرار جهودها نحو تقديم تعليم جامعي متميز، قائم على الجودة والابتكار والتخصص، بما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.