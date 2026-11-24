نفذت مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، برئاسة الدكتور عماد عبد الفتاح ، فعاليات مبادرة " الوعى .. أساس التطوير " بمركز ومدينة إدفو بالتعاون والتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية شوقى مصطفى ، ضمن سلسلة من اللقاءات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي الوظيفي والإداري لدى العاملين.

ويأتى ذلك في ضوء تعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان للإرتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتنمية العنصر البشرى .

بناء الوعى وترسيخ الإنضباط الوظيفى

وأكد مدير المديرية أن تطوير الجهاز الإداري يبدأ ببناء وعي الموظف بحقوقه وواجباته ومسؤولياته، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحوكمة، بما يعزز الإنضباط المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناولت الفعاليات مخاطر الشائعات والتضليل الرقمى ، وأهمية التحقق من المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداولها، بإعتبار الوعي والمسؤولية في نشر المعلومات واجبًا وطنيًا.

جهود متنوعة

محاور قانونية وإدارية وتكنولوجية

وتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مركز التدريب لعلوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات واللغات بالمحافظة، بمشاركة نخبة من المتخصصين بمديرية التنظيم والإدارة، حيث تناولت عدة موضوعات، أبرزها دور التحول الرقمي والحاسب الآلي في تطوير العمل الحكومي، وأهمية تحديث الملفات الوظيفية، إلى جانب الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي والتوزيع الأمثل للموارد البشرية.

كما شملت التعريف بقواعد السلوك الوظيفي والإجازات الجوازية والوجوبية، وأهم الأحكام المنظمة للعلاقة الوظيفية وفقًا لقانون الخدمة المدنية.