حدد قانون رعاية المريض النفسي عقوبات قانونية لمواجهة الأفعال التي تعرقل تنفيذ إجراءات الدخول والعلاج الإلزامي، أو تحول دون ممارسة الجهات المختصة لدورها الرقابي على منشآت الصحة النفسية.

الحبس والغرامة لمهربي المرضى النفسيين

ونصت المادة 46 على معاقبة كل من يتعمد تمكين شخص خاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهروب، أو يساعده على الهروب، أو يقوم بإخفائه مع علمه بذلك، بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما تشمل العقوبات كل من يمنع المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يفوضه من إجراء التفتيش المقرر قانونًا، أو يرفض تقديم المعلومات التي تطلبها الجهات المختصة والمفتشون لأداء مهامهم.

وتسري العقوبة ذاتها على من يقدم معلومات غير صحيحة مع علمه بمخالفتها للحقيقة، في إطار ضمان فاعلية الرقابة والتفتيش ومتابعة تطبيق أحكام القانون.

وأكد القانون من خلال هذه النصوص أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لرعاية المرضى النفسيين، وعدم عرقلة عمل الجهات الرقابية، بما يضمن حماية المرضى واستمرار تقديم الرعاية وفقًا للضوابط القانونية.