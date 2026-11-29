أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن منظومة نقل المنتجات البترولية في مصر تقوم على تطبيق الاشتراطات والمعايير الأوروبية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز إجراءات السلامة والأمان والحد من حوادث الطرق المرتبطة بنقل المواد البترولية.

وأوضح وزير البترول، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للحكومة لإعلان الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق، أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة لتتبع سيارات الصهاريج الناقلة للمواد البترولية التابعة لشركات القطاع الخاص، بما يتيح متابعة حركة هذه السيارات وتعزيز الرقابة على عمليات النقل.

وأضاف المهندس كريم بدوي أن منظومة العمل تتضمن كذلك تنظيم دورات تدريبية لسائقي شاحنات نقل المنتجات البترولية، بهدف رفع كفاءتهم والتأكد من إلمامهم باشتراطات السلامة والقيادة الآمنة، بما يسهم في تقليل المخاطر أثناء نقل المواد البترولية على الطرق.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة نقل المنتجات البترولية، وتعزيز الرقابة على الشاحنات والصهاريج، ورفع مستويات الأمان لحماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث.