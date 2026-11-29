ضبطت حملات رقابية مكبرة بمحافظة البحيرة 5 أطنان من الفراولة المجمدة منتهية الصلاحية، و3.5 طن من البرغل والحمص مجهول المصدر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 211 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية مخالفة، و1170 كجم من تقاوي القمح مجهولة المصدر. تحرير 38 محضرًا متنوعًا بمراكز دمنهور وكوم حمادة وأبو حمص.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق والتصدي للغش التجاري والتلاعب بالسلع، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.

وشن فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، برئاسة اللواء أحمد الحسيني، حملات مكبرة بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومديرية التموين، ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 أطنان برغل و500 كجم حمص دون علامات أو بيانات توضح تاريخي الإنتاج والصلاحية، داخل إحدى محطات الحاصلات الزراعية، كما جرى ضبط 5 أطنان فراولة مجمدة منتهية الصلاحية وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، داخل ثلاجة لتعبئة المواد الغذائية.

كما ضبطت الحملات 211 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية متنوعة، منها منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، داخل 3 محال لتجارة المبيدات والأسمدة، بالإضافة إلى 1170 كجم من تقاوي القمح مجهولة المصدر داخل أحد محال المبيدات.

وتضمنت نتائج الحملات تحرير 16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بمنشآت تجارية متنوعة، ومحضر ضد ثلاجة لحفظ المواد الغذائية لعدم إمساك سجل حركة وإخطارات شهرية خاصة بها.

كما جرى تحرير 3 محاضر ضد مراكز صيانة أجهزة كهربائية لتقديم خدمات للمستهلكين بصورة معيبة ومنتقصة، و3 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية لتقديمه للمستهلكين عند الشراء.

وشملت المخالفات أيضًا تحرير 8 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية ومخالفة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، داخل 4 منشآت غذائية، فضلًا عن إعدام 5 كجم من الجزر لظهور علامات التلف عليه.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.