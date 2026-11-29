أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية ، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات ، مع تذليل المعوقات لضمان تقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة .

متابعة منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات

وفى هذا السياق ، عقد أسامة رزق داود نائب المحافظ اجتماعا مع نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والعاملين بها ، وجه خلاله بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، إلى جانب رفع الإشغالات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، وتحسين إدارة منظومة المخلفات بمختلف الأحياء والمناطق السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية بما يعزز المظهر الحضارى لعروس المشاتي أمام مواطنيها وزائريها من الأفواج السياحية.

برنامج زمنى لإنهاء معاملات المواطنين

وأجرى نائب المحافظ جولة ميدانية بالمركز التكنولوجى بمبنى الوحدة المحلية لمتابعة إنتظام سير العمل والوقوف على معدلات إنجاز المعاملات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومدى الإلتزام بسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للضوابط المنظمة.

ونقل أسامة رزق توجيهات المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء المعاملات المتأخرة، وإعداد برنامج زمنى محدد للإنتهاء منها ، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لمنع تراكم الطلبات وتحقيق الإنضباط الكامل فى دورة العمل.

دعم الإدارات الخلفية وتسريع الخطة الإستثمارية

كما وجه نائب المحافظ بأهمية الإرتقاء بأداء الإدارات الخلفية ، ودعم فرق العمل المختصة وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة ، بالتوازى مع سرعة الإنتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية للعام المالى 2026/ 2027، وفق البرامج الزمنية المحددة بما يضمن تحقيق المستهدف من المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتستهدف المتابعة الميدانية إحكام الإنضباط داخل المراكز التكنولوجية ، وتسريع مصالح المواطنين ، بالتوازى مع تحسين مستوى النظافة والمظهر الحضارى ، ورفع كفاءة الأداء التنفيذى والخدمى لأبناء زهرة الجنوب .