قالت شركة ​سبيس إكس اليوم ‌الأحد إن تقرير صحيفة واشنطن بوست ​عن استخدام ​إيران خدمات الإنترنت عبر ⁠الأقمار الصناعية (ستارلينك) ​في شن هجمات ​على قوات أمريكية عقب الضربات التي نفذتها الولايات ​المتحدة وإسرائيل ​ضد إيران "زائف بشكل ‌قاطع".

الأقمار الصناعية (ستارلينك)

وأضافت ⁠الشركة في منشور على منصة إكس "للتوضيح، لا نملك ​أي ​دليل ⁠سواء داخليا ولا من ​البنتاجون على أن ​قوات ⁠إيرانية استخدمت ستارلينك، لأن ذلك ⁠لم ​يحدث ​أساسا".

كانت تقارير، قالت إن إيران استخدمت خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" -التي يملكها إيلون ماسك- لدعم عمليات عسكرية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأولى للحرب.

وقد تم رصد هذا الاستخدام في أوائل شهر مارس المنصرم، وذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن ضربات ضد إيران، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة. بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة.

وأفاد مصدر مطلع للصحيفة بأن تقريراً سرياً حول تطورات الحرب، قُدِّم إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث خلال الصيف، أشار باختصار إلى استخدام إيران لهذه الخدمة في أغراض القيادة والسيطرة، وكذلك للإشراف على عمليات الطائرات المسيرة الهجومية.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم البنتاجون، كينغسلي ويلسون، بأن الوزارة ليست على علم بوجود تقرير من القيادة المركزية الأمريكية حول هذا الموضوع.

كما ذكرت واشنطن بوست أن إيلون ماسك أبدى استياءه بعد علمه بأن الجيش الأمريكي استخدم "ستارشيلد" -وهي خدمة الأقمار الصناعية العسكرية التابعة لشركة "سبيس إكس" (SpaceX)- في عمليات تشغيل طائرات مسيرة، وذلك بموجب اشتراك كان مخصصاً للاستخدام الأرضي.

ووفقاً لأحد المصادر، فقد أدى ذلك إلى إقالة اثنين على الأقل من مسؤولي الشركة في نهاية ذلك الأسبوع.