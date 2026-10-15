الزمالك بالزي الأسود في مواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والجيش الرواندي المقرر لها غدًا الجمعة ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم لزيه البديل المكوَّن من "القميص الأسود والشورت الأسود"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق الجيش الرواندي زيه الأساسي المكون من "القميص باللونين الأبيض والأسود والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من عبد الله حسين القائم بأعمال المدير الإداري، ومحمد عبد الرحيم إداري الفريق، والدكتور محمد عبد الحي أخصائي العلاج الطبيعي، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء غدٍ الجمعة، على ستاد أماهورا بكيجالي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.