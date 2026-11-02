العمايرة يثير تساؤلات بشأن شركة الزمالك: الجمعية العمومية العادية لا يمكن التعامل معها

أثار عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عددًا من التساؤلات بشأن الإجراءات القانونية المتعلقة بشركة الزمالك لكرة القدم والجمعية العمومية للنادي، مستندًا إلى نصوص قانون الرياضة.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "الجمعية العمومية العادية لا يمكن التعامل معها باعتبارها الجمعية المختصة تلقائيًا في هذه الحالة، خاصة أن طبيعة الجمعية والإجراءات المطلوبة لم يتم توضيحها بشكل كافٍ".

وأضاف: "هناك تساؤلات بشأن عدم عرض الميزانية والحساب الختامي على مجلس إدارة النادي، وتحويل القوائم المالية والحسابات إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، بدلًا من أن يتولى مجلس الإدارة مراجعتها في إطار اختصاصاته".

وتساءل: "لماذا لا يتم عرض الميزانية والحساب الختامي بشكل واضح؟ وهل هناك إشكالية في الإجراءات المتبعة؟".

وتابع: "الأمر يزداد أهمية عند الحديث عن شركة الزمالك لكرة القدم، التي تضم أموالًا ورأس مال ومساهمين، وهذه الملفات تحتاج إلى وضوح كامل أمام أعضاء الجمعية العمومية والرأي العام".

ودعا العمايرة مجلس إدارة الزمالك، والمتحدث الرسمي ماهر غريب، والدكتور محمد الشاذلي، إلى المشاركة في نقاش هاتفي مباشر، قائلًا: "أتمنى مشاركة جميع الأطراف في نقاش مباشر، حتى تكون وجهات النظر المختلفة حاضرة ويتم توضيح جميع التفاصيل".

وأكد: "اعتراضي لا يستند إلى مجرد وجهة نظر شخصية، وإنما إلى نصوص قانونية، وأستند في طرح تساؤلاتي إلى المادة 71 من قانون الرياضة".