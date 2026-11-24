كشف مصدر موثوق داخل نادي طلائع الجيش، عن تلقي محمد فتح الله كاماتشو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضًا من أحد أندية دوري الدرجة الثانية التركي، للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

خاص.. عرض تركي لضم محمد فتح الله كاماتشو مدافع طلائع الجيش في يناير

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لصدى البلد ، إن النادي التركي تواصل للاستفسار عن موقف محمد فتح الله كاماتشو، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي، وطلب من إدارة طلائع الجيش تحديد المقابل المادي المطلوب للموافقة على بيع اللاعب خلال يناير المقبل.

وأضاف المصدر أن إدارة طلائع الجيش لم تحسم موقفها النهائي من العرض حتى الآن، في ظل انتظار تحديد القيمة المالية المقترحة من جانب النادي التركي، إلى جانب التشاور مع الجهاز الفني بشأن إمكانية الاستغناء عن المدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار إلى أن موقف الجهاز الفني لطلائع الجيش سيكون عاملًا أساسيًا في تحديد مصير كاماتشو، خاصة في ظل احتياجات الفريق خلال النصف الثاني من الموسم، على أن يتم تقييم العرض التركي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن رحيل اللاعب.