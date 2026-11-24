أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وضع إطار مؤسسي وتشريعي متكامل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مشددة على ضرورة ضمان الشفافية وتبادل البيانات بين مؤسسات الدولة، ووضع ضوابط تحمي المواطنين من أخطاء الخوارزميات، بما يضمن توظيف التكنولوجيا في دعم كفاءة الإدارة الاقتصادية دون الإخلال بالحقوق أو إضعاف الرقابة البرلمانية.

وأشادت صابر، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة»، المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بجهود اللجنة المشتركة في إعداد الدراسة، واصفة إياها بالمهمة، مشيرة إلى اهتمامها السابق بالملف، حيث سبق أن تقدمت بمشروع قانون للذكاء الاصطناعي خلال عضويتها بمجلس النواب.

أميرة صابر: لا نحتاج إلى مجالس جديدة بقدر حاجتنا إلى تبسيط منظومة صنع القرار

وطرحت النائبة أميرة صابر أربع ملاحظات رئيسية تتعلق بالشكل المؤسسي وتبادل البيانات وحماية المواطنين ودور البرلمان، مؤكدة أن الجانب المؤسسي يمثل جوهر الدراسة، وأن تطوير منظومة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد لا ينبغي أن يبدأ بإنشاء كيانات جديدة قبل تقييم دور المؤسسات القائمة.

وتساءلت عن الاختصاصات التي سيضيفها مجلس التوجيه الاقتصادي المقترح، ولا تضطلع بها حاليًا المجموعة الوزارية الاقتصادية، معلنة عدم ميلها إلى إنشاء مجلس جديد، لاعتبارات تتعلق بطول الإجراءات وارتفاع التكلفة، فضلًا عن تعدد الجهات القائمة بالفعل، ومنها المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجلس الأعلى للتخطيط والمجلس التنسيقي مع البنك المركزي ولجنة الاستقرار المالي والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.

وشددت على أن المطلوب هو تبسيط عملية صنع القرار الاقتصادي، وليس إضافة مستويات مؤسسية جديدة تزيد من تعقيدها.

إنشاء مكتب فني للتحليل والتنبؤ الاقتصادي على مراحل

وفي المقابل، أكدت صابر أهمية إنشاء المكتب الفني المقترح بالدراسة، باعتباره الجهة المعنية بتحليل البيانات وإعداد التوقعات وتقديم البدائل أمام صانع القرار، مشيرة إلى أن هذا التوجه تتبناه تجارب دولية عديدة، في ظل وجود أكثر من 50 جهة مالية مستقلة تراجع توقعات الحكومات وسياساتها المالية.

واقترحت البدء بتجارب محدودة في إطار الصلاحيات المتاحة حاليًا، خاصة أن تطبيقات مثل التنبؤ بالإيرادات الضريبية والتضخم لا تستلزم بالضرورة إصدار قانون جديد، مؤكدة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يرتبط بتحقيق قيمة مضافة حقيقية، وأن أي نموذج جديد لا يحقق نتائج أفضل من الأدوات القائمة لا يمثل ضرورة.

ودعت إلى أن تتولى وزارتا المالية والتخطيط قيادة هذه التجارب باعتبارها ملفات اقتصادية بالأساس، مع مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك تقني، على أن يتم إنشاء المكتب الفني بقانون وربطه بالمؤسسات القائمة بعد إثبات جدوى التجارب الأولية.

الشفافية ونشر التقارير شرط أساسي لبناء الثقة في المنظومة

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تضمين الشفافية ضمن الأسس الحاكمة للمنظومة المقترحة، مؤكدة أن ثقة المواطنين والمؤسسات في الجهات المعنية بالتحليل الاقتصادي ترتبط بإتاحة البيانات والمنهجيات التي تستند إليها توقعاتها.

ولفتت إلى أن الدراسة تقترح إعداد تقرير سنوي للمكتب، لكنها لا تحدد بصورة واضحة الجهات التي سيُعرض عليها التقرير أو ما إذا كان سيتم نشره للرأي العام.

وطالبت بأن ينص القانون صراحة على نشر التقرير السنوي وإحالته إلى مجلسي النواب والشيوخ، مع إعلان المنهجيات المستخدمة وهامش الخطأ في التوقعات، مستشهدة بالتجربة الألمانية التي تنشر تقارير المجلس الاقتصادي سنويًا، وتُلزم الحكومة بالرد عليها علنًا خلال ثمانية أسابيع.

وأكدت أن استقلالية أي جهة تحليلية لن تحقق أهدافها ما لم تقترن بإتاحة نتائج أعمالها للرأي العام وتعزيز المساءلة بشأنها.

تبادل البيانات التزام قانوني وليس مجرد تنسيق بين المؤسسات

وفيما يتعلق بالبيانات، حذرت صابر من أن نجاح أي مكتب للتحليل الاقتصادي سيظل مرتبطًا بجودة البيانات التي يحصل عليها، مشيرة إلى أن احتفاظ كل جهة حكومية ببياناتها دون وجود التزام واضح بتبادلها قد يمثل عائقًا أمام تنفيذ المنظومة بالكامل.

وأوضحت أن الدراسة حافظت على ملكية كل جهة لبياناتها، وهو توجه إيجابي، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان إتاحة البيانات وتبادلها بين المؤسسات، وليس مجرد توافر البنية التكنولوجية.

واستشهدت بالتجربة الإستونية في التحول الرقمي، مشيرة إلى أن نجاحها ارتبط بتحويل تبادل البيانات إلى التزام قانوني واضح، وليس مجرد تنسيق أو علاقات بين الجهات الحكومية، وهو ما أسهم في توفير أكثر من ألف سنة عمل سنويًا.

السيادة الرقمية تقتضي امتلاك الدولة للنماذج والبيانات

وأكدت صابر أهمية تحويل ما طرحته الدراسة بشأن السيادة الرقمية ومخاطر التبعية التكنولوجية إلى اشتراطات واضحة في العقود المبرمة مع الشركات والموردين.

وطالبت بضمان ملكية الدولة للنماذج والأكواد المستخدمة، والحفاظ على البيانات داخل نطاق سيطرتها حتى في حالة تغيير المورد التكنولوجي، مع إتاحة فرص حقيقية للشركات المصرية المؤهلة للمشاركة في تطوير هذه المنظومة.

وشددت على أن امتلاك الدولة لأدواتها التكنولوجية وبياناتها يمثل قضية أمن قومي، وليس مجرد اختيار اقتصادي أو تقني.

أميرة صابر تحذر من أخطاء الخوارزميات وتطالب بضمانات لحماية المواطنين

وفي محور حماية المواطنين، أعربت النائبة عن قلقها من مخاطر الاعتماد على الخوارزميات في اتخاذ قرارات تمس الأفراد بصورة مباشرة، مشيرة إلى أن التجارب الدولية التي استندت إليها الدراسة، مثل سنغافورة وإستونيا وكوريا الجنوبية، تختلف من حيث حجم السكان وقدرات المؤسسات وطبيعة الاقتصاد عن الحالة المصرية، خاصة في ظل اتساع الاقتصاد غير الرسمي والتحديات البيروقراطية.

واستشهدت بأزمتين دوليتين، الأولى في هولندا، حيث استقالت الحكومة على خلفية فضيحة اتهام آلاف الأسر بالاحتيال في ملف إعانات رعاية الأطفال، وكان للخوارزميات دور في الأزمة، والثانية في أستراليا، حيث ترتبت على نظام آلي لتقدير الديون تسويات تجاوزت ملياري دولار أسترالي.

وتساءلت عن كيفية تعامل مصر مع مخاطر مماثلة في ظل التحديات الاقتصادية والبيروقراطية، مؤكدة ضرورة التمييز بين استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، وبين استخدامه في اتخاذ قرارات تستهدف أفرادًا بعينهم.

واقترحت البدء فورًا في تطبيق أدوات التحليل الكلي، مع إخضاع أي تطبيقات تمس المواطنين أو الممولين لضمانات قانونية واضحة، في مقدمتها حق الممول في معرفة أسباب اختياره للفحص الضريبي، وحقه في التظلم من القرار.

إتاحة المنصات التحليلية للبرلمان وتمكين المركزي للمحاسبات من مراجعة النماذج

وفيما يتعلق بالدور الرقابي للبرلمان، أكدت صابر أن مصر لا تمتلك مكتبًا مستقلًا للموازنة البرلمانية، محذرة من أن حصول الحكومة على أدوات تحليل ذكية، مقابل استمرار البرلمان في استخدام أدواته التقليدية، قد يؤدي إلى إضعاف قدرته الرقابية بدلًا من تعزيزها.

وطالبت بمنح مجلسي النواب والشيوخ حق الاطلاع على المنصات التحليلية المقترحة بالدراسة، وتمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة النماذج والخوارزميات المستخدمة، وليس الاكتفاء بمراجعة أوجه الإنفاق المالي.

كما أشادت بمقترح إنشاء سجل وطني لنماذج الذكاء الاصطناعي، داعية إلى أن يكون سجلًا علنيًا ومتاحًا للجمهور، بما يسمح بالاطلاع على النماذج الحكومية المستخدمة، مستشهدة بالتجربة البريطانية في إلزام الوزارات بتسجيل الخوارزميات الحكومية.

أميرة صابر: متحمسة للدراسة وموافقة على اتجاهها العام

وفي ختام كلمتها، شددت النائبة أميرة صابر على أهمية توصية اللجنة المشتركة بإجراء دراسة جدوى تفصيلية قبل البدء في تنفيذ المنظومة، مؤكدة تأييدها للاتجاه العام للدراسة، مع ضرورة الأخذ بالملاحظات المتعلقة بالهيكل المؤسسي وتبادل البيانات والسيادة الرقمية وحماية المواطنين وتعزيز الرقابة البرلمانية.

وقالت إنها متحمسة للدراسة، لكنها تستهدف تنفيذها بصورة صحيحة تضمن تحقيق أهدافها، وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة فعالة لدعم الاقتصاد المصري، في إطار من الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق.