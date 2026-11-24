أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في البنية التحتية والنماذج والتطبيقات، مشددًا على أن غياب أي محور منها يعني عدم اكتمال استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

وأوضح فريد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم تعليقا علي دراسة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد المصري، أن البنية التحتية تمثل قاعدة الهرم، وتشمل مراكز البيانات والطاقة والخوادم والشرائح الإلكترونية، وهي الأصول الأساسية التي لا يمكن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي أو تشغيل تطبيقاته دون توافرها.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في النماذج المستخدمة، سواء النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، أو النماذج الكمية الكبيرة (LQMs)، التي تعتمد على تحليل البيانات التاريخية والإحصائية، بما يتيح بناء تقديرات وتوقعات تستند إلى البيانات الفعلية، وليس فقط النصوص والمذكرات والأبحاث.

الاهتمام بتطوير نماذج عربية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية

ولفت إلى وجود فجوة في النماذج اللغوية المدربة باللغة العربية مقارنة بالإنجليزية، ما يستدعي الاهتمام بتطوير نماذج عربية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية.

وأشار إلى أن التطبيقات تمثل المحور الثالث، مؤكدًا أنها لن تحقق جدواها دون توافر البنية التحتية والنماذج التي تستند إليها.

وشدد فريد على أن البيانات الدقيقة والمحدثة والمؤرشفة تمثل شرطًا أساسيًا لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن التوسع في استخدامها سيدفع مؤسسات الدولة إلى مراجعة قواعد بياناتها وتنقيحها والتحقق من دقتها.

وأكد ضرورة قراءة الدراسة البرلمانية بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تتبناها الدولة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تكامل الجهود وتحديد الاحتياجات التمويلية اللازمة لبناء البنية التحتية وتطوير النماذج والتوسع في التطبيقات.