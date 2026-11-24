أكد النائب أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، أن دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر» تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية تكنولوجية، بل أصبح ضرورة لدعم اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة دراسة برلمانية مقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة حول دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد.

وأوضح العادلي ، أن أهمية الدراسة تكمن في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة موارد الدولة، من خلال تحليل البيانات الاقتصادية بصورة أكثر دقة وسرعة، والتنبؤ بالتغيرات والتحديات المحتملة قبل حدوثها، بما يساعد الحكومة على وضع سياسات اقتصادية أكثر كفاءة، واتخاذ قرارات قائمة على معلومات دقيقة ومؤشرات واقعية.

رفع كفاءة الإنفاق

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة من شأنه الإسهام في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد استخدام الموارد، وتحسين إدارة الإيرادات العامة، وتعزيز القدرة على متابعة الدين العام وتحليل مخاطره، فضلًا عن دعم الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الخارجية.

وأضاف أن الدراسة تحمل أهمية خاصة على مستوى الاستثمار، إذ إن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية وتقييم المخاطر والتنبؤ باتجاهات الأسواق يساعد على تحسين بيئة اتخاذ القرار الاستثماري، ورفع كفاءة تخصيص الاستثمارات، وتحديد القطاعات والأنشطة الأكثر احتياجًا للتمويل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد العادلي أن الاستفادة من هذه التكنولوجيا تمتد أيضًا إلى دعم التخطيط الاقتصادي، من خلال تحليل البيانات القطاعية والجغرافية، والتعرف على الفرص الاستثمارية واحتياجات كل منطقة، بما يحقق توزيعًا أكثر كفاءة للموارد والاستثمارات، ويساعد على تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة أن يصاحب هذا التحول تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وضع أطر واضحة للحوكمة وحماية البيانات والأمن السيبراني، مع ضمان أن تظل هذه التقنيات أداة مساندة لصانع القرار البشري وليست بديلًا عنه.

واختتم النائب أحمد العادلي بالتأكيد على أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات التكنولوجية يمثلان أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم قدرة الدولة على بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.