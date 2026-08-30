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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتحرك ضد تصريحات كريم حسن شحاتة حول واقعة مباراة زد

الأهلي وزد
الأهلي وزد
محمد سمير

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تدرس تصريحات كريم حسن شحاتة بشأن كواليس مباراة الفريق أمام زد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بعد الاتهامات التي تضمنتها التصريحات بحق الفريق والجهاز الفني.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تتعامل مع الأمر بجدية، حيث يجري حاليًا فحص ما تم تداوله والوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، قبل تحديد موقف النادي والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

كان كريم حسن شحاتة قد كشف، خلال ظهوره عبر قناة الحياة، عن واقعة قال إنها حدثت أثناء مباراة الأهلي وزد، مشيرًا إلى أن الحكم محمد معروف تحدث مع وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، بشأن اللاعب علي محمود.

وأوضح أن الحكم طلب من مدير الكرة استبدال اللاعب، بعدما حصل على بطاقة صفراء، بداعي التخوف من حصوله على بطاقة ثانية خلال اللقاء، مؤكدًا أن معروف أبلغه بأنه لن يستطيع حمايته من الطرد حال استمراره في الملعب.

في المقابل، نفى وائل جمعة صحة ما تردد بشأن الواقعة، مؤكدًا أن الحكم محمد معروف لم يتحدث معه مطلقًا بخصوص استبدال علي محمود.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، واصفًا الرواية بأنها «كاذبة وغير صحيحة»، مؤكدًا أن الواقعة لم تحدث من الأساس.

وتنتظر إدارة الأهلي الانتهاء من مراجعة التصريحات وتفاصيل ما جرى، قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الإجراءات القانونية، خاصة مع وجود نفي صريح من وائل جمعة للرواية المتداولة.

يأتي تحرك الأهلي المنتظر في إطار الحفاظ على حقوق النادي وأجهزته الفنية والإدارية، والرد على ما تراه الإدارة من اتهامات أو معلومات غير صحيحة تمس الفريق.

الأهلي كريم حسن شحاتة زد تصريحات كريم حسن شحاتة الإجراءات القانونية

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