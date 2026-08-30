محرز بين الوحدة وتشوروم.. عرض تركي يربك حسابات النجم الجزائري

يواجه الجزائري رياض محرز مفاضلة بين أكثر من خيار خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أصبح لاعبًا حرًا عقب انتهاء مشواره مع الأهلي السعودي.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، كان محرز قد قطع خطوات متقدمة في مفاوضاته مع نادي الوحدة القطري، تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل.

إلا أن دخول تشوروم إف كي التركي على خط المفاوضات غيّر المشهد، بعدما أبدى النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز اهتمامًا كبيرًا بضم الجناح الجزائري، وقدم له عرضًا ماليًا مغريًا.

ويحاول مسؤولو تشوروم استغلال العرض لإقناع محرز بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، مستندين إلى نجاح النادي في ضم التركي جنكيز أوندر، لاعب مارسيليا السابق، في صفقة انتقال حر.

ويملك محرز، البالغ من العمر 35 عامًا، مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث تألق بقميصي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، قبل خوض تجربة الدوري السعودي مع الأهلي.

كما يبقى النجم الجزائري أحد أبرز لاعبي منتخب بلاده في السنوات الأخيرة، بعدما كان من العناصر الأساسية في تتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019، لتتجه الأنظار الآن إلى قراره بشأن وجهته المقبلة.